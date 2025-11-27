Gabriela a fost suspendată, din cauză că apărea pe OnlyFans în uniforma de polițistă: „Aici trebuie să te porți bine sau vei fi arestat”

Gabriela V., în vârstă de 25 de ani, o agentă de poliție din Buenos Aires, Argentina, a fost suspendată, după ce a postat conținut provocator în uniforma de serviciu, pe rețelele sociale. Pe când se afla în concediu medical, femeia apărea în „ipostaze nepotrivite” pe TikTok și pe OnlyFans, unde avea deschise conturi.

Astfel, tânăra, angajată în poliția din capitala argentiniană de de 3 ani 3 luni, a fost descoperită în timp ce se afla în concediu medical.

Superiorii săi au găsit conturile ei de Instagram și TikTok, unde folosea numele „Itsoficialnicole” și „itsnicolehot”. În descrierea profilurilor scria: „Aici trebuie să te porți bine sau vei fi arestat”.

Gabriela posta fotografii și videoclipuri în care se dădea drept „polițistă sexy”. Aceasta apărea jucând biliard în uniformă și făcând gesturi provocatoare cu cătușele.

Șefii ei au considerat că acest comportament „afectează notabil prestigiul instituției” și este o „utilizare necorespunzătoare a echipamentului polițienesc”.

Cazul a fost preluat de Afaceri Interne și transferat apoi Biroului de Transparență și Control Extern. S-a deschis și o anchetă administrativă, iar agenta a fost suspendată. Ancheta internă evaluează dacă au existat circumstanțe agravante, întrucât utilizarea neautorizată a uniformei și a altor elemente atribuite compromite imaginea și operativitatea forțelor de ordine.

Apoi, polițista suspendată a vorbit despre situația controversată și a mărturisit că a văzut-o ca pe o „oportunitate”.

„Sunt mamă singură, am o fiică și am grijă și de familia mea. A fost o modalitate de a găsi o altă sursă de venit”, a explicat tânăra de 25 de ani, într-un interviu acordat Telefé Noticias.

Aceasta a mai spus că se afla în concediu medical din cauza unui tratament medical neurologic și psihiatric prelungit, după un episod de violență de gen, motiv pentru care salariul i-a fost redus.

„Când suntem lăsați în concediu sau avem nevoie de tratament medical prelungit, poliția ne ia jumătate din salariu. Câștigam 600.000 de pesos (n.r. 355 de euro), ceea ce nu era suficient nici măcar pentru a-mi cumpăra pastilele!” „Nu sunt singura persoană care are acest tip de al doilea loc de muncă; sunt mulți alți dintre colegi”, a mai spus tânăra, argumentând că „ofițerii primesc un salariu de bază foarte mic, deși își riscă viața 24 de ore pe zi”. „Știam că aș putea fi acuzată de acuzații administrative, dar nu credeam că impactul va fi atât de mare”, a conchis Gabriela, adăugând și că „îi pare foarte rău” pentru situație.

Autorul recomandă:

Ghid pentru depistarea Deep Fake, publicat de Poliția Română. Regula care se aplică împotriva oricărei tentative de înșelăciune. Este prea frumos să fie adevărat? Fugi cât mai poți!