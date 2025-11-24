Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Gabriela Firea face topul proiectelor sale sociale: „Daniel Băluță mi-a promis că le va continua la Primăria Capitalei”

Gabriela Firea face topul proiectelor sale sociale: „Daniel Băluță mi-a promis că le va continua la Primăria Capitalei”

24 nov. 2025, 18:32, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitată în ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Gabriela Firea, fost primar general al Capitalei, a vorbit pe marginea a ceea ce consideră a fi cea mai mare realizare a mandatului său – proiectele sociale. 

Astfel, Gabriela Firea a trecut în revistă câteva dintre proiectele pe care le consideră emblematice pentru mandatul său, derulat în perioada 2016 – 2020, multe dintre ele blocate de succesorul său în fruntea Primăriei Generale a Capitalei.

Centrul social pentru femeile victime ale violenței domestice ar putea fi continuat de Daniel Băluță

În acest context, europarlamentara PSD și-a exprimat speranța că Daniel Băluță, candidatul formațiunii sale politice la alegerile locale din 7 decembrie, va continua aceste proiecte. „Băluță mi-a promis că va continua proiectele sociale la PMB”, a completat Firea.

O astfel de reușită a mandatului său din cadrul proiectelor sociale, a completat invitata, este centrul pentru seniori, dar și centrul pentru tineret. Din păcate, niciunul dintre ele nu mai există în prezent. În egală măsură, fostul ministru al Familiei și Egalității de șanse a menționat că și-ar dori ca, în cazul în care colegul său Daniel Băluță va câștiga scrutinul electoral din 7 decembrie, acesta să ducă mai departe proiectul centrului pentru femeile victime ale violenței domestice.

În momentul în care am devenit primar general, erau doar 15 locuri în locuințe protejate pentru aceste femei. Am crescut numărul la 120. Din păcate acolo a rămas. Cu o echipă extraordinară de la DGASMB am reușit să luăm o clădire, să o amenajăm astfel ca femeile să aibă nu doar un acoperiș deasupra capului pentru ele și copiii lor, ci și asistență psihologică, medicală, de asemenea sprijin pentru a-și găsi un loc de muncă. (Daniel) mi-a promis că le ia și le duce mai departe, de exemplu din această locuință protejată să fie și mai multe locuri”, a mai explicat Gabriela Firea.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Ministerul Tineretului, sacrificat pentru interese politice. Gabriela Firea: Se va face politică, se va crea emoție și vor fi atacuri personale

Firea povestește ce l-a preocupat imediat pe Nicușor Dan când a intrat în Primărie: A dezlipit abțibildurile de pe autobuzele cumpărate să nu știe lumea când erau cumpărate

Citește și

AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 25 noiembrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
18:49
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 25 noiembrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
EXCLUSIV Firea povestește ce l-a preocupat imediat pe Nicușor Dan când a intrat în Primărie: A dezlipit abțibildurile de pe autobuze să nu știe lumea când erau cumpărate
16:49
Firea povestește ce l-a preocupat imediat pe Nicușor Dan când a intrat în Primărie: A dezlipit abțibildurile de pe autobuze să nu știe lumea când erau cumpărate
EXCLUSIV Firea, tăioasă după concedierea lui Orban de la Cotroceni: Părea că președinte este Orban/ I-ar fi periclitat lui Nicușor un al doilea mandat
16:11
Firea, tăioasă după concedierea lui Orban de la Cotroceni: Părea că președinte este Orban/ I-ar fi periclitat lui Nicușor un al doilea mandat
VIDEO Ministerul Tineretului, sacrificat pentru interese politice. Gabriela Firea: Se va face politică, se va crea emoție și vor fi atacuri personale
15:48
Ministerul Tineretului, sacrificat pentru interese politice. Gabriela Firea: Se va face politică, se va crea emoție și vor fi atacuri personale
VIDEO Robert Turcescu dezvăluie marele vis al lui Băsescu. „Are boală pe ei/O să iasă la o perdeluță și o să rânjească: Ha ha ha. Asta e pohta ce-am pohtit”
11:25
Robert Turcescu dezvăluie marele vis al lui Băsescu. „Are boală pe ei/O să iasă la o perdeluță și o să rânjească: Ha ha ha. Asta e pohta ce-am pohtit”
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 24 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Gabriela Firea
16:25, 23 Nov 2025
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 24 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Gabriela Firea
Mediafax
Camelia Pătrășcanu, despre intrarea planetei Neptun în zodia Berbec: „Dacă suntem atenți, Neptun ne va transforma viața într-o sărbătoare”
Digi24
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
Cancan.ro
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Aleksandr Dughin, ideologul Kremlinului, reacționează la planul de pace al SUA: „Ucraina va fi a noastră complet în maximum doi ani”
Mediafax
Cercetătorii japonezi dezvăluie un aliment obișnuit care ar putea reduce riscul de demență
Click
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
Digi24
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de puncte: „Este total neconstructiv, nu ne convine"
Cancan.ro
Primele imagini cu Daciana Sârbu cu puișorul ei de profesie barman! S-au sărutat cu foc și...
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, din nou la tv! Prima apariție după moartea lui Felix Baumgartner
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum arată noul blindat românesc VLAH 4x4? Acesta va fi produs la Moreni
Descopera.ro
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
Din seria „AȘA NU”: Salvamontiștii, chemați să intervină după ce un turist s-a „udat” în pădure
CONTROVERSĂ Cine e Ștefan Stofor, cel care i-a spus lui Nicușor să candideze la prezidențiale, în noaptea alegerilor anulate din 2024. Are o avere fabuloasă
00:12
Cine e Ștefan Stofor, cel care i-a spus lui Nicușor să candideze la prezidențiale, în noaptea alegerilor anulate din 2024. Are o avere fabuloasă
JUSTIȚIE Inamicii lui Trump scapă de acuzațiile penale. Un judecător decide că fostul șef FBI și o procuroare au fost inculpați de un procuror numit „ilegal”
23:51
Inamicii lui Trump scapă de acuzațiile penale. Un judecător decide că fostul șef FBI și o procuroare au fost inculpați de un procuror numit „ilegal”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 25 noiembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Daniel Băluță
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 25 noiembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Daniel Băluță
LIVE 🚨 SUA și Ucraina anunță progrese, după discuțiile de la Geneva. Negociatorii au elaborat un „cadru de pace actualizat și perfecționat”, anunță Casa Albă
21:20
🚨 SUA și Ucraina anunță progrese, după discuțiile de la Geneva. Negociatorii au elaborat un „cadru de pace actualizat și perfecționat”, anunță Casa Albă
CONTROVERSĂ Filmare explozivă cu Nicușor Dan, din seara anulării alegerilor: „Dacă intră Georgescu în turul 2, te pregătești Nicușor pentru prezidențiale”
21:08
Filmare explozivă cu Nicușor Dan, din seara anulării alegerilor: „Dacă intră Georgescu în turul 2, te pregătești Nicușor pentru prezidențiale”