Invitată în ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Gabriela Firea, fost primar general al Capitalei, a vorbit pe marginea a ceea ce consideră a fi cea mai mare realizare a mandatului său – proiectele sociale.

Astfel, Gabriela Firea a trecut în revistă câteva dintre proiectele pe care le consideră emblematice pentru mandatul său, derulat în perioada 2016 – 2020, multe dintre ele blocate de succesorul său în fruntea Primăriei Generale a Capitalei.

Centrul social pentru femeile victime ale violenței domestice ar putea fi continuat de Daniel Băluță

În acest context, europarlamentara PSD și-a exprimat speranța că Daniel Băluță, candidatul formațiunii sale politice la alegerile locale din 7 decembrie, va continua aceste proiecte. „Băluță mi-a promis că va continua proiectele sociale la PMB”, a completat Firea.

O astfel de reușită a mandatului său din cadrul proiectelor sociale, a completat invitata, este centrul pentru seniori, dar și centrul pentru tineret. Din păcate, niciunul dintre ele nu mai există în prezent. În egală măsură, fostul ministru al Familiei și Egalității de șanse a menționat că și-ar dori ca, în cazul în care colegul său Daniel Băluță va câștiga scrutinul electoral din 7 decembrie, acesta să ducă mai departe proiectul centrului pentru femeile victime ale violenței domestice.

„În momentul în care am devenit primar general, erau doar 15 locuri în locuințe protejate pentru aceste femei. Am crescut numărul la 120. Din păcate acolo a rămas. Cu o echipă extraordinară de la DGASMB am reușit să luăm o clădire, să o amenajăm astfel ca femeile să aibă nu doar un acoperiș deasupra capului pentru ele și copiii lor, ci și asistență psihologică, medicală, de asemenea sprijin pentru a-și găsi un loc de muncă. (Daniel) mi-a promis că le ia și le duce mai departe, de exemplu din această locuință protejată să fie și mai multe locuri”, a mai explicat Gabriela Firea.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Ministerul Tineretului, sacrificat pentru interese politice. Gabriela Firea: Se va face politică, se va crea emoție și vor fi atacuri personale

Firea povestește ce l-a preocupat imediat pe Nicușor Dan când a intrat în Primărie: A dezlipit abțibildurile de pe autobuzele cumpărate să nu știe lumea când erau cumpărate