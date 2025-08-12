Gabriela FIREA: „Bugetul propus de Comisie riscă să neglijeze oamenii. Europa socială nu este un lux, ci o garanție”

Gabriela Firea, europarlamentar PSD, a transmis un mesaj pe Facebook, în care salută angajamentul Comisiei Europene de a crește investițiile într-un proiect financiar ce presupune „o alocare minimă de 100 de miliarde de euro pentru cheltuieli sociale, completată de alte 50 de miliarde prin Fondul Social pentru Climă”. Europarlamentarul a subliniat, totodată, că „avem nevoie de politici active de combatere a sărăciei și excluziunii sociale, în special în regiunile mai puțin dezvoltate”.

Gabriela Firea a precizat că bugetul propus de Comisia Europeană „oferă o viziune ambițioasă pentru apărare, inovare și extindere, însă riscă să neglijeze tocmai miza fundamentală: oamenii.”

„Educație, formare, locuri de muncă, combaterea sărăciei și sprijin pentru tineri – acestea trebuie să rămână priorități în viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene.

Salut angajamentul Comisiei Europene de a crește investițiile sociale în următorul Cadrul Financiar Multianual – o alocare minimă de 100 de miliarde de euro pentru cheltuieli sociale, completată de alte 50 de miliarde prin Fondul Social pentru Climă. Este un pas în direcția corectă. Dar nu este suficient.

Bugetul propus de Comisie, structurat în trei piloni, oferă o viziune ambițioasă pentru apărare, inovare și extindere, însă riscă să neglijeze tocmai miza fundamentală: oamenii. Agricultura și coeziunea au fost comasate într-un “megafond” de 865 miliarde de euro, ceea ce riscă să estompeze mizele sociale și regionale sub imperative tehnocrate.”, a precizat Gabriela Firea pe Facebook.

Gabriela Firea: „Avem nevoie de politici active de combatere a sărăciei și excluziunii sociale”

Europarlamentara a transmis că va pune accent pe un buget care vizează echitatea și incluziunea socială, „care să ofere tinerilor acces real la educație, formare și un viitor profesional decent”.

„Ca europarlamentar, voi insista ca viitorul buget să fie și un buget al echității și incluziunii. Europa socială nu este un lux, ci o garanție de stabilitate, reziliență și competitivitate pe termen lung.

Avem nevoie de un buget care să ofere tinerilor acces real la educație, formare și un viitor profesional decent.

Avem nevoie de politici active de combatere a sărăciei și excluziunii sociale, în special în regiunile mai puțin dezvoltate.

Avem nevoie de continuarea și extinderea programelor precum Erasmus+, care contribuie la o cetățenie europeană activă și incluzivă.

Europa nu poate fi competitivă și sigură fără a fi, în același timp, dreaptă, solidară și apropiată de cetățenii săi. Viitorul buget trebuie să reflecte acest adevăr.”, a mai adăugat Gabriela Firea.

Foto: Facebook/ Gabriela Firea