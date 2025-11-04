Gândul a ajuns la 500.000 de urmăritori pe TikTok. Este cel mai urmărit ziar din România pe platforma de socializare

Publicația Gândul a devenit cea mai accesată publicație de pe TikTok, poziționându-se ca o sursă de informații exclusive și știri de ultima oră, cu o abordare dinamică și onestă.

Publicația Gândul, parte a trustului Gândul Media Network, a atins un nou nivel în topul presei românești și care-i consolidează statutul de unul dintre cele mai citite site-uri de știri din România.

Din punct de vedere al impactului pe cea mai populară platformă de social-media, TikTok, Gândul a devenit cea mai urmărită publicație cu 500.000 de urmăritori și 23 de milioane de aprecieri.

Brandul Gândul, cu o tradiție de 20 de ani în presa românească quality, se află într-o continuă dezvoltare, iar rezultatele de pe platformele de socializare demonstrează angajamentul față de public, de a ține pasul cu noile tehnologii și trend-uri, din mass-media digitală.

Gândul, recorduri de audiență pe TikTok. 3 milioane de vizualizări în 36 de ore

Cu un portofoliu de emisiuni exclusive, cum ar fi „Marius – Tucă Show” sau „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, urmărite de sute de mii de români, investigații, știri de breaking-news, sau analize, Gândul a ajuns pe primul loc, pe cea mai populară platformă din lume, TikTok.

În ultimul an, publicația Gândul a înregistrat recorduri de audiență pe TikTok, în decembrie 2024, cu o ediție exclusivă a emisiunii Marius Tucă Show.

Emisiunea a avut – într-o oră și douăzeci și patru de minute de emisie – 175,7 mii de vizualizări, în timp ce numărul vizitatorilor UNICI ai canalului a fost de 87,9 mii.

Succesul s-a repetat și la 1 octombrie anul acesta, transmisiunea live pe TikTok Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show” a rupt topurile show-urilor online, cu 3 milioane de vizualizări în doar 36 de ore.

Recomandarea autorului: