O grupare a unor firme de ride sharing a adus statului un prejudiciu de peste 67 de milioane de lei. Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată a unor persoane acuzate că, în calitate de coordonatori sau administratori ai unor societăți comerciale cu activitate de transport alternativ de persoane, au provocat bugetului de stat un prejudiciu uriaș.

Cele 5 persoane sunt acuzate de evaziune fiscală în formă continuată, dare de mită în formă continuată și spălarea banilor. Potrivit G4Media, una din persoanele trimise în judecată este omul de afaceri Nicu-Mihai Goagă.

Anterior, s-a dispus sesizarea instanței de judecată, cu acordurile de recunoaștere a vinovăției inculpaților.

Cum acționa rețeaua de evaziune fiscală

În perioada mai 2022 – ianuarie 2025, inculpații ar fi coordonat activitatea unor societăți comerciale de transport alternativ de persoane. Astfel, ar fi produs bugetului de stat un prejudiciu total de 67.493.417 lei, ca urmare a sustragerii de la plata obligațiilor fiscale.

Concret, prejudiciul ar fi fost produs prin omisiunea înregistrării în evidența contabilă a 14 societăți comerciale și prin nedeclararea veniturilor impozabile către organele fiscale. Pe altă parte, s-a ascuns sursa impozabilă prin plata la negru a salariilor către angajați.

Inculpații și șoferii opreau toate sumele încasate de la clienți

Practic, din activitatea de transport alternativ, toate sumele încasate de la clienți (din care platforma își oprea comisionul contractual de 25 %), ar fi fost împărțite între inculpați și șoferi, fără ca bugetul de stat să fi încasat taxele cuvenite.

Pe parcursul urmăririi penale, în scopul acoperirii prejudiciului, au fost instituite măsuri asigurătorii cu privire la bunuri și sume de bani aparținând inculpaților. Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare la Tribunalul București.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Prietenul lui Iohannis, Jurgen Faff, și asociatul lui de la Fly Lili, puși sub CONTROL JUDICIAR timp de 60 de zile. Procurorii au pus sechestru pe un Airbus

SRI să combată marea EVAZIUNE! / Șeful ANAF nu știe cum va colabora cu SRI, dar așteaptă „cu nerăbdare”