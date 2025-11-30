George Simion urmează a fost ales în cadrul Congresului AUR de la Alba Iulia, pentru un nou mandat ca președinte al Alianței pentru Unirea Românilor. Liderul formațiunii a obținut votul majoritar al delegaților prezenți la Congres.

Președintele AUR, George Simion, a vorbit în cadrul discursului său, despre necesitatea obținerii AUR a peste 50% la următoarele alegeri, pentru a scăpa de „diavolii de la putere”.

„AUR trebuie să adune alături toată societatea românească și să fie ALTERNATIVA la acest sistem corupt! (…) Trebuie să ne luăm rolul în serios pentru că doar o victorie de peste 50% la următoarele alegeri pot să mai înlăture acești diavoli de la putere. (…) Fac un apel la toți primarii de bună credință din această țară. Nu mai fiți complici cu această guvernare și cu partidele care o formează”, a declarat George Simion, în fața membrilor AUR.

George Simion a denunțat despre „anularea alegerilor”, creșterea taxelor și sărăcirea populației, precum și închiderea firmelor românești și situația grea a agricultorilor, pensionarilor și tinerilor care iau în calcul plecarea din țară.

Congresul AUR a avut loc la Alba Iulia, la șase ani de la înființarea partidului și cu o zi înainte de 1 Decembrie, Ziua Națională a României.

Dan Dungaciu a fost ales prim-vicepreședinte al AUR, în locul lui Marius Lulea, iar președinte al Consiliului Național de Conducere este profesorul Petrișor Peiu. AUR și-a ales și cei 14 vicepreședinți, printre care europarlamentarii Adrian Axinia și Georgiana Teodorescu.

Foto Mediafax

