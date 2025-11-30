Prima pagină » Știri politice » Mutare spectaculoasă la vârful AUR: Dan Dungaciu, noul prim-vicepreședinte al partidului

Mutare spectaculoasă la vârful AUR: Dan Dungaciu, noul prim-vicepreședinte al partidului

30 nov. 2025, 11:54, Știri politice
Sociologul Dan Dungaciu va fi validat astăzi în funcția de prim-vicepreședinte al AUR, în cadrul Congresului partidului care are loc la Alba-Iulia, potrivit unor surse de la vârful formațiunii, într-una dintre cele mai interesante mutări de pe scena politică din ultima perioadă.

Cunoscut pentru analizele sale geopolitice, Dan Dungaciu este profesor universitar la Universitatea din București, unde coordonează Masterul de Studii de Securitate și Analiza Informațiilor, președinte al Fundației Universitare a Mării Negre ‘Mircea Malița’, este autorul a zeci de studii și lucrări în sociologie, geopolitică și securitate internațională și cercetător asociat în numeroase institute și centre de prestigiu din întreaga lume.

Ca prim-vicepreședinte, Dan Dungaciu va fi parte a noului triumvirat care va conduce AUR, alături de George Simion, care urmează să fie reconfirmat în funcția de președinte, și de noul șef al Consiliului Național de Conducere, Petrișor Peiu.

La începutul verii, Dungaciu fusese prezentat de liderul AUR drept „noul consultant al partidului pe relații externe”.

