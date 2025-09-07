George Simion îi cere DEMISIA lui Alexandru Nazare: „Firmele ministrului nu sunt controlate de ANAF”

Președintele AUR, George Simion, a lansat un nou atac la adresa ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, pe care îl acuză că nu respectă legea și că firmele acestuia nu își depun bilanțurile contabile.

Simion a afirmat că „românii nu mai au tihnă de când guvernul lui Bolojan a adus sărăcia”. Liderul AUR a adăugat că numeroși antreprenori și-au restrâns activitatea, și-au închis afacerile sau și-au mutat sediile sociale în alte țări din cauza politicilor fiscale anunțate.

„Românii nu mai au tihnă de când ei au adus sărăcia, înainte ca aceste măsuri să fie implementate. Pentru că, în momentul în care au fost anunțate aceste măsuri, foarte mulți antreprenori s-au gândit să-și restrângă activitatea, să-și închidă activitatea sau să-și mute sediul social în alte țări. Nu este cazul ministrului de Finanțe, care nu-și plătește datoriile la stat. Firmele ministrului nu sunt controlate de ANAF, iar acestea nu depun sub nicio formă bilanț contabil. Nimeni nu vorbește despre domnul Nazare, care, în mod normal, ar trebui să plece”, a declarat Simion.

