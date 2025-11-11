Prima pagină » Actualitate » George Simion reacționează la scandalul Gheorghiu: „România este o țară blocată. Bolojan se ceartă cu magistrații în loc să guverneze”

George Simion reacționează la scandalul Gheorghiu: „România este o țară blocată. Bolojan se ceartă cu magistrații în loc să guverneze”

Bianca Dogaru
11 nov. 2025, 15:35, Actualitate

Liderul AUR, George Simion a reacționat la scandalul în care este implicat vicepremierul Oana Gheorghiu. Acesta a criticat dur actuala guvernare și l-a acuzat pe Bolojan că a blocat România în scandaluri interne și reforme „de formă”, în timp ce oamenii de rând resimt lipsa de justiție și creșterea costurilor de trai.

„În cauza actualilor guvernanți, România este o țară blocată. Noi am acuzat în cele cinci asumări de răspundere făcute de guvernarea Bolojan, că puteau foarte bine să vină în fața Parlamentului și să le discutăm. Suntem pe 11 noiembrie și nu au reușit să rezolve nimic și nu știu dacă interesul lor a fost să rezolve ceva sau să facă de formă niște chestiuni pentru a nu fi blocate anumite fonduri europene. Cred că nu mă poate nimeni acuza că sunt în vreun fel vreun fan al doamnei Gheorghiu. Este o orientare ideologică asumată a actualei guvernări.”

Simion a afirmat că actuala coaliție a dus țara într-o situație critică, iar conflictul cu magistrații arată incapacitatea premierului Ilie Bolojan de a gestiona problemele reale.

„Țara este blocată. Dincolo de toate conflictele dintre domnul Bolojan și magistrați, cetățenii nu au mai putut beneficia de un act de justiție de peste patru luni. E o situație dramatică. România este o țară suficient de bogată încât să își plătească la nivel decent toți profesioniștii, nu doar pe cei din justiție”, spune liderul AUR.

Simion cere guvernului Bolojan să-și asume responsabilitatea sau să plece:

„Aștept un pic de responsabilitate din partea tuturor, de la președinte până la guvernanți, să nu se mai joace atâta de-a scandalurile în interiorul coaliției, pentru că ei și-au asumat această guvernare să o ducă la bun sfârșit sau să cheme populația la urne. Altă soluție nu este în acest moment, noi avem soluțiile noastre. Sigur că parte din soluțiile noastre corespund cu unele din actualele măsuri. În opinia mea și în opinia exprimată în programul nostru de guvernare, niciun cetățean a României, dacă nu se încadrează în grupele de muncă, nu trebuie să iasă la pensie mai devreme.”

Surse foto: Mediafax foto

