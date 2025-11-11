Prima pagină » Actualitate » Un „greu” al CSM intervine în scandalul Gheorghiu: „Discuția s-a încheiat în momentul în care s-a decis să se depună această plângere penală”

Un „greu” al CSM intervine în scandalul Gheorghiu: „Discuția s-a încheiat în momentul în care s-a decis să se depună această plângere penală”

Bianca Dogaru
11 nov. 2025, 14:07, Actualitate

Tensiunile dintre Consiliul Superior al Magistraturii și vicepremierul Oana Gheorghiu continuă să crească, după ce CSM a depus o plângere penală împotriva acesteia pentru „incitare la ură și discriminare”. Vicepreședintele instituției, Claudiu Sandu, a explicat că decizia a fost luată prin vot majoritar și că, din punctul de vedere al Consiliului, subiectul este închis până la finalizarea anchetei.

„Discuția s-a încheiat în momentul în care CSM s-a decis să depună această plângere penală. Acum, plângerea penală urmează un curs firesc. CSM este un organ format din magistrați aleși care iau deciziile prin vot. Iar votul pe această plângere a fost majoritar. Nu cred că această plângere penală e de natură să suscite un asemenea interes public”, a declarat pe B1 TV Claudiu Sandu.

Vicepreședintele CSM a subliniat că decizia finală nu aparține Consiliului, ci procurorului care instrumentează cazul. Totodată, vicepreședintele CSM a criticat Guvernul pentru lipsa de implicare în problemele reale ale României.

„Nu consider că puterea judecătorească este în război cu puterea executivă. Trebuie să stăm la masă. Dar puterea executivă, în loc să stea de vorbă cu puterea judecătorească, iese cu astfel de declarații. Cum să spui că magistrații i-au pâinea de la gura copiilor? Asta e noua normalitate, din păcate, scandalul și spectacolul public. În loc să stăm la masă și să găsim soluții. Doamna Gheorghiu a exagerat. Dacă a depășit o limită a infracțiunii vom afla de la procurorul care va instrumenta acest caz și va da o soluție. Observ o lipsă totală a Guvernului de a rezolva adevăratele probleme ale societății românești. Și vorbesc de corupție, de hoție, de miliardele de euro pierdute din fondurile europene.”

Oana Gheorghiu a spus într-un interviu că plata pensiilor speciale ale magistraților înseamnă, de fapt, bani luați de la gura copiilor și de la spitalele fără medicamente, iar CSM acuză că astfel de declarații instigă la ură și lovesc direct în independența justiției.

