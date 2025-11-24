Prima pagină » Știri externe » Germania este lider european pe protecție socială. 41% din cheltuielile statului se duc pe pensii, asigurări și alte beneficii

24 nov. 2025, 13:10, Știri externe
Germania cheltuiește mai mult decât oricare altă țară din Europa pentru nevoile sociale, potrivit unui studiu realizat de Institutul Economic German (IW), publicat luni, citat de ziarul Rheinische Post.

Conform analiștilor, 41% din cheltuielile totale ale Germaniei sunt destinate protecției sociale, aproape jumătate din sumă fiind direcționată către sistemul de pensii. Mai exact, studiul a constatat că, în 2023, 41% din cheltuielile guvernamentale totale din Germania au fost alocate pensiilor, asigurărilor de sănătate, asigurărilor de îngrijire pe termen lung, asigurărilor de șomaj și beneficiilor sociale, cum ar fi venitul minim garantat.

Astfel, Germania cheltuiește acum mai mult pentru securitatea socială decât țările nordice Danemarca, Suedia, Norvegia, Finlanda și Islanda. Spre comparație, țările nordice, precum și Austria și Elveția, cheltuiesc fiecare aproximativ 40%, în timp ce statele Benelux (Belgia, Țările de Jos (Olanda) și Luxemburg n.r.) alocă 38%. Media UE este de 39%.

Experții IW îndeamnă guvernul să „oprească creșterea suplimentară a plăților sociale”, inclusiv cheltuielile pentru sănătate.

Germania se situează, de asemenea, pe primele locuri la cheltuielile pentru sănătate, cu 16%, plasând-o la egalitate cu Benelux și țările nordice.

Studiul a analizat cheltuielile publice din perioada 2001-2023 și a comparat Germania cu statele vecine considerate similare din punct de vedere economic și cultural.

Costurile administrative au fost, de asemenea, relativ mari, crescând de la 7,2% la 11% din cheltuielile totale în perioada respectivă.

Institutul a remarcat, de asemenea, că, de la criza coronavirusului, ponderea cheltuielilor publice din Germania în producția economică a crescut semnificativ.

Pe de altă parte însă, Germania s-a clasat pe ultimul loc la cheltuielile pentru educație – 9,3% – mult în urma Austriei și Elveției. Germania a fost, de asemenea, în urmă la capitolul personal și investiții publice – 5,9%. Cu toate acestea, este probabil ca acest lucru să se schimbe odată cu introducerea fondului special pentru infrastructură. În același timp, cheltuielile administrative au crescut la 11%, o cifră de vârf la nivel internațional.

Cheltuielile pentru apărare au crescut cel mai brusc în țările nordice de la invazia Rusiei în Ucraina din 2022, ajungând la 3,4% din cheltuielile totale.

Germania s-a menținut constantă la aproximativ 2,3% din cheltuieli, sau 1,1% din produsul intern brut (PIB). Conform noilor obiective NATO, membrii alianței trebuie să cheltuiască anual 5% din PIB pentru apărare și infrastructură.

