Prima pagină » Actualitate » Germania caută 200.000 de angajați pentru un anumit domeniu. Tinerii refuză să facă asta

Germania caută 200.000 de angajați pentru un anumit domeniu. Tinerii refuză să facă asta

09 mart. 2026, 10:21, Actualitate
Germania caută 200.000 de angajați pentru un anumit domeniu. Tinerii refuză să facă asta

Industria meșteșugărească din Germania se confruntă cu o criză acută de personal calificat. Potrivit estimărilor, sectorul are în prezent un deficit de aproape 200.000 de angajați, iar veniturile sunt așteptate să crească anul acesta cu doar 1%.

Chiar dacă domeniul acesta reprezintă una dintre coloanele de bază ale economiie și ale pieței muncii germane, companiile tot se confruntă cu dificultăți și presiuni, iar tinerii nu par deloc atrași de domeniul acesta, relatează Cancan.

Germania caută 200.000 de angajați pentru un anumit domeniu

Potrivit datelor Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă, finalul lunii decembrie 2025 s-a încheiat cu 119.565 locuri de muncă vacante în domeniul meșteșugăresc.

Centralna Asociație a Meșteșugarilor Germani (ZDH) estimează că necesarul real de angajați este mult mai mare, ajungând la aproape 200.000. Această cifră este ușor mai mică decât cea înregistrată în 2025, dar rămâne îngrijorătoare.

Președintele ZDH, Jörg Dittrich, a solicitat guvernului de coaliție format din social-democrați și conservatori să grăbească aplicarea reformelor economice.

„Impulsurile actuale nu sunt suficiente pentru o redresare economică dinamică și sustenabilă. Anul acesta așteptăm un ritm mai rapid al reformelor, mai multă încredere în antreprenoriat și mai puțină birocrație”, a preciazt Dittrich, potrivit sursei citate.

Criza afectează întreprinderile mici

ZDH a precizat că cele mai afectate de criză sunt întreprinderile mici, cu cel mult patru angajați. Mai mulți proprietari sunt nevoiți să renunțe la afaceri pentru că nu găsesc persoane care să le preia sau din cauza presiunilor financiare și administrative tot mai mari.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Digi24
Tot mai mulți europeni renunță la traiul în Germania, arată un raport. Din ce motive aleg să părăsească țara
Cancan.ro
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Adevarul
Iranul a lovit radarele sistemelor antirachetă ale SUA din Orientul Mijlociu
Mediafax
Ivan: Guvernul are cinci scenarii pe masă pentru a ține prețul carburanților sub 10 lei litrul
Click
„Toate obiectele sunt mai valoroase de două ori decât apartamentul în sine”. Cât costă locuința-muzeu scoasă la vânzare într-un oraș din România
Digi24
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Cancan.ro
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse
Ce se întâmplă doctore
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Titi Aur: șoferii de mașini electrice ar trebui să urmeze cursuri de pregătire la achiziție
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Test de cultură generală. Apa de ploaie este bună de băut?

Cele mai noi

Trimite acest link pe