Germania caută 200.000 de angajați pentru un anumit domeniu. Tinerii refuză să facă asta

Industria meșteșugărească din Germania se confruntă cu o criză acută de personal calificat. Potrivit estimărilor, sectorul are în prezent un deficit de aproape 200.000 de angajați, iar veniturile sunt așteptate să crească anul acesta cu doar 1%.

Chiar dacă domeniul acesta reprezintă una dintre coloanele de bază ale economiie și ale pieței muncii germane, companiile tot se confruntă cu dificultăți și presiuni, iar tinerii nu par deloc atrași de domeniul acesta, relatează Cancan.

Germania caută 200.000 de angajați pentru un anumit domeniu

Potrivit datelor Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă, finalul lunii decembrie 2025 s-a încheiat cu 119.565 locuri de muncă vacante în domeniul meșteșugăresc.

Centralna Asociație a Meșteșugarilor Germani (ZDH) estimează că necesarul real de angajați este mult mai mare, ajungând la aproape 200.000. Această cifră este ușor mai mică decât cea înregistrată în 2025, dar rămâne îngrijorătoare.

Președintele ZDH, Jörg Dittrich, a solicitat guvernului de coaliție format din social-democrați și conservatori să grăbească aplicarea reformelor economice.

„Impulsurile actuale nu sunt suficiente pentru o redresare economică dinamică și sustenabilă. Anul acesta așteptăm un ritm mai rapid al reformelor, mai multă încredere în antreprenoriat și mai puțină birocrație”, a preciazt Dittrich, potrivit sursei citate.

Criza afectează întreprinderile mici

ZDH a precizat că cele mai afectate de criză sunt întreprinderile mici, cu cel mult patru angajați. Mai mulți proprietari sunt nevoiți să renunțe la afaceri pentru că nu găsesc persoane care să le preia sau din cauza presiunilor financiare și administrative tot mai mari.

