Gheorghe Turda, despre petrecerile de ziua lui Ceaușescu. Ce preparate îi plăceau

Gheorghe Turda, în vârstă de 77 de ani, a povestit cum erau petrecerile de ziua de naștere a dictatorului comunist Nicolae Ceaușescu și ce mâncăruri îi plăceau acestuia.

Cântărețul de muzică populară Gheorghe Turda are o carieră impresionantă de peste 55 de ani. Artistul a activat la două ansambluri cunoscute, Ciocârlia și Rapsodia Română, dar a fost șeful Direcției de Cultură a Ministerului de Interne.

În anii de dinainte de Revoluția din 1989, artistul a fost invitat de multe ori să cânte la petrecerile aniversare ale dictatorului comunist Nicolae Ceaușescu, care își serba ziua de naștere în data de 26 ianuarie.

Gheorghe Turda a povestit, pentru click.ro, cum erau petrecerile respective, dar și ce preparate se aflau la mesele festive. Nicolae Ceaușescu prefera preparatele tradiționale românești, iar artiștii invitați erau serviți cu același meniu ca și el.

Gheorghe Turda, despre petrecerile de ziua lui Ceaușescu. ”În 1989, Nicolae Ceaușescu nu s-a mai serbat, de ziua lui de naștere, pe 26 ianuarie. A „mirosit” că va izbucni ceva în țară”

”N-a fost recepție la care să nu fiu invitat, inclusiv la vila lui din Neptun, să le cânt frumoasele mele piese de muzică populară. Erau mulți invitați, mai ales politicieni, erau mese încărcate cu mâncare. Le plăceau însă mâncărurile tradiționale românești, inclusiv sărmăluțele cu mămăliguță. Câțiva chelneri serveau la masă. Însă, îmi amintesc că, în 1989, Nicolae Ceaușescu nu s-a mai serbat, de ziua lui de naștere, pe 26 ianuarie. A „mirosit” că va izbucni ceva în țară, se pare că știa deja și se temea…Nu îi mai ardea de petreceri…”, a spus Gheorghe Turda.

”Nicolae Ceaușescu chema la chefuri și tenori și cântăreți de muzică ușoară și de romanțe, de muzică clasică. Preferatele lui erau Ștefania Rareș și Cleopatra Melidoneanu. La intrare, nu eram verificați prin buzunare, nu exista un control corporal. Nicolae Ceaușescu avea încredere în artiști. Noi ne făceam programul, ne așezam la o masă, unde eram serviți cu bunătăți, apoi plecam acasă”, a adăugat acesta.

”De ziua lui, la petreceri, se serveau aperitive, friptură cu cartofi prăjiți, salată de roșii și tort. Nimic exagerat. Nicidecum nu cerea somon sau icre negre. Nu s-a hazardat niciodată în meniuri sofisticate, ci românești. Iar noi, artiștii, aveam un loc la mese, mâncam și noi tot ce mâncau și ei, tot asta ne puneau și nouă în farfurie. Chiar am fost atent și plăcut surprins să constat că ne trata la fel ca pe ceilalți invitați la masă, nume grele din lumea politică a acelor vremuri”, a încheiat artistul.