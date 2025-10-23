Prima pagină » Actualitate » Gică HAGI se mută din România? A început discuțiile pentru achiziția unei proprietăți

23 oct. 2025, 10:34, Actualitate
Gică Hagi se mută din România? / Sursa FOTO: Mediafax

Gică Hagi ar avea în vedere să se mute din România, trag concluzia mai multe publicații din afara țării. „Regele” și-ar fi ales, deja, orașul în care vrea să locuiască pe mai departe și, deloc surprinzător, are legătură cu fotbalul.

Dar și cu Turcia, acolo unde este idolatrizat de milioane de oameni.

În ce oraș se mută Hagi

Potrivit presei din Turcia, Gică Hagi analizează posibilitatea de a se muta definitiv în această țară. Fosta glorie a clubului Galatasaray nu va merge în Istanbul, ci ar fi început demersurile pentru achiziționarea unei case în orașul Alanya.

Conform publicației Yedigunhaber, Hagi a mers de curând în Alanya, unde a discutat cu mai mulți agenți imobiliari locali. Sursele citate susțin că el s-a interesat de câteva vile moderne, din cartierele selecte Ciplakli și Cikcilli, cunoscute pentru peisajul luxuriant și apropierea de litoral.

Orașul Alanya nu a fost ales întâmplător. Ianis Hagi joacă în prezent la formația Alanyaspor, iar din acest motiv Gică vine frecvent aici.

„Gheorghe Hagi, fostul număr 10 al Galatasaray și simbol al fotbalului românesc, a decis să se stabilească permanent în Alanya, oraș pe care îl vizitează frecvent datorită fiului său, Ianis, care evoluează pentru Alanyaspor. Sosit astăzi în oraș, Hagi a început căutările pentru o locuință, întâlnindu-se cu agenți imobiliari. Familia este deosebit de interesată de vilele moderne și pitorești din cartierele Ciplakli și Cikcilli”, scrie publicația turcă.

Trebuie spus și că, la început de septembrie, aceeași presă turcă specula pe marginea unor posibile negocieri între Hagi și clubul Eyupspor, din prima ligă. Dacă au existat, într-adevăr, discuțiile nu s-au concretizat în niciun fel, echipa ajugând între timp pe mâna antrenorului Orhan Ak.

În altă ordine de idei, superstarul Calhanoglu a demonstrat de ce este Hagi atât de iubit în Turcia. Rugat de jurnaliști să-i pună în ordinea valorii pe următorii 5 fotbaliști celebri – Ronaldinho, Hagi, Maradona, Ronaldo Nazario și Messi -, el a ales astfel:

  1. Diego Maradona (Argentina)
  2. Ronaldo Nazario (Brazilia)
  3. Lionel Messi (Argentina)
  4. Gheorghe Hagi
  5. Ronaldinho (Brazilia)

Cu alte cuvinte, cel puțin pentru turcul Calhanoglu, Hagi a fost mai mare decât brazilianul Ronaldinho, pe care mulți îl consideră cel mai tehnic jucător din istorie.

