Gigi Becali face REVOLUȚIE la FCSB. A anunțat, deja, transferurile pentru la iarnă. „Vor veni sigur!”

07 nov. 2025, 13:00, Actualitate
Gigi Becali face revoluție la FCSB / Sursa FOTO: prosport.ro

Eșecul din Elveția, 1-3 pe terenul lui FC Basel, l-a convins pe Gigi Becali că trebuie să întărească serios lotul de jucători dacă vrea să facă performanță. În acest sens, latifundiarul din Pipera a anunțat că pregătește revoluția la gruparea „roș-albastră”, în iarnă.

FCSB a pierdut și în etapa a 4-a din grupele Europa League și are doar 3 puncte.

Calificarea în primăvara europeană pare tot mai departe și asta nu neapărat prin prisma rezultatelor, cât a jocului prestat.

Becali: „Aducem 4 jucători”

În Elveția, FCSB a evoluat în 10 oameni încă din minutul 12, după ce Ștefan Târnovanu a fost eliminat pentru un henț comis în afara careului.

Imediat după meci, Gigi Becali a intrat în direct la Digi Sport și, după obișnuita tiradă la adresa fotbaliștilor, a anunțat că va schimba masiv vestiarul în pauza de iarnă.

Mai exact, finanțatorul campioanei pare hotărât să transfere „patru, cinci sau șase jucători”. Pe lista sa sunt un fundaș central, un fundaș stânga și doi mijlocași, dar mai pot apărea surprize.

„Normal că, dacă nu câștigăm cu Steaua Roșie Belgrad, nu mai avem nicio șansă. Acolo trebuie victorie neapărat.

Vreo patru jucători aducem la iarnă. Fundaș central, fundaș stânga, mijlocaș central, poate doi mijlocași. Poate aducem chiar cinci sau șase jucători. Dar nu vorbim acum. Vedem la iarnă. Cel puțin patru jucători vor veni sigur. Care, cum vor fi, nu știu”, a declarat Gigi Becali.

Ce se întâmplă cu Târnovanu

Un caz aparte este cel al titularului dintre buturi. Ștefan Târnovanu a făcut henț în afara careului la Basel și a primit cartonaș roșu, lăsând echipa fără un om încă din minutul 12.

Profitând de avantajul numeric, elvețienii au știut cum să își facă meciul ușor și să câștige la pas duelul.

Cum Târnovanu este unul dintre „clienții” lui Gigi Becali, situația portarului a devenit destul de ingrată. Latifundiarul din Pipera nu consideră, însă, că internaționalul din poarta FCSB trebuie „condamnat” și a transmis că merge în continuare pe mâna lui, în pofida criticilor din trecut.

„În campionat va apăra tot Târnovanu. Ce facem, îl distrugem? A greșit o dată băiatul, asta este!”, a declarat Gigi Becali, după meci.

