FCSB a pierdut 12 jucători dintr-un foc. Ce s-a întâmplat

Campioana României a rămas fără 12 jucători, antrenorul Elias Charalmbous fiind nevoit în aceste zile să apeleze la juniori pentru a completa lotul. FCSB are foarte mulți fotbaliști convocați la echipele naționale, angrenate în preliminariile CM 2026.

Trupa „rol-albastră” ocupă locul 9 în Liga 1, cu 20 de puncte după 16 etape.

FCSB dă 12 jucători la echipele naționale

În aceste zile, fotbaliștii sunt chemați la echipele naționale, iar campionatele intră în pauză.

FCSB are 12 jucători convocați, dintre care cinci numai la reprezentative României, care va disputa două meciuri foarte importante, cu Bosnia și San Marino, ultimele din preliminariile Campionatului Mondial.

Restul jucătorilor sunt prezenți la reprezentativele Muntenegrului, Ugandei, Beninului, României U20, U19, respectiv U17.

„Nu mai puțin de 12 jucători ai echipei noastre au fost convocați pentru meciurile echipelor naționale care se vor disputa în următoarea perioadă. Ștefan Târnovanu, Darius Olaru, Florin Tănase, David Miculescu și Daniel Bîrligea vor face parte din lotul României pentru partidele cu Bosnia și San Marino, din preliminariile CM 2026. De asemenea, Ionuț Cercel a fost convocat pentru meciurile României U20 cu Germania și Portugalia, din Elite League U20, în timp ce Alexandru Stoian și Mihai Toma au fost selecționați pentru meciurile României U19 cu Andorra, Finlanda și Islanda, din cadrul Turneului de Calificare la Campionatul European din 2026. Ultimilor doi li se alătură și Robert Necșulescu, unul dintre jucătorii de bază ai FCSB U19, care s-a calificat în turul 3 al UEFA Youth League. În plus, Andrei Dăncuș va face parte din lotul României U17, care are programat un stagiu de pregătire de o săptămână. În ceea ce privește jucătorii străini, Risto Radunovic a fost convocat la echipa națională a statului Muntenegru, pentru jocurile cu Gibraltar și Croația, din preliminariile CM 2026, în timp ce David Kiki va reprezenta Beninul în partida amicală contra celor din Burkina Faso. Noutatea este reprezentată de convocarea în premieră a lui Baba Alhassan la echipa națională a Ugandei, care va disputa partide amicale cu Ciad și Maroc”, a transmis FCSB, pe canalele oficiale.

Așadar, Baba Alhassan și-a schimbat naționalitatea și ar putea debuta pentru Uganda în meciurile cu Ciad și Maroc, din noiembrie, în contextul pregătirilor pentru Cupa Africii pe Națiuni 2025.

