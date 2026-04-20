Gigi Becali, ofertă de nerefuzat pentru un jucător: „Vino, băi, îți fac biserică şi îți dau salariu mare!”

Mihai Roman a făcut o serie de dezvăluiri din culisele transferului său de la FC Botoșani la FCSB, scrie PROSPORT. Se pare că mutarea jucătorului la București a implicat numeroase apeluri telefonice din partea lui Gigi Becali și dialoguri aproape incredibile.

Chiar dacă fotbalistul și-a dorit să rămână lângă familie, în Moldova, latifundiarul din Pipera a insistat.

„Să-l refuzi pe domnul Becali este destul de dificil”

Deși a fost refuzat în repetate rânduri, Gigi Becali nu a renunțat și a plusat făcând tot felul de promisiuni. Unele dintre ele, chiar extreme, cum e cea legată de construirea unei biserici la baza de pregătire din Berceni.

Roman a povestit cum Becali insista la telefon să-i vorbească soției sale. În plus, omul de afaceri i-a făcut și o promisiune uluitoare: va construi o biserică la baza de cantonament.

În august 2018, Mihai Roman a semnat cu FCSB, transfer făcut pe 400.000 de euro, arată ProSport. În 28 de meciuri, a marcat două goluri și a dat patru pase decisive. După numai un sezon, s-a întors la FC Botoșani.

„La un grătar cu echipa, domnul Iftime tot îmi spunea că îl sună Gigi Becali și întreabă de mine. I-am zis că nu vreau să aud și că sunt liniștit aici. Să-l refuzi pe domnul Becali este destul de dificil, dar chiar nu voiam să plec. Eram lângă familie, aproape de casă, toate erau frumoase și bune la Botoșani. Domnul Iftime mi-a zis că-i dă numărul meu, că el nu mai știe ce să-i spună.

„Am nevoie de tine un an de zile”

La cinci minute mă sună: «Ce faci, tată? Am nevoie de tine un an de zile, să mă calific în Europa». I-am zis că îmi pare rău și că nu-l pot ajuta, dar a continuat să insiste. Am încercat să-i explic că mai bine ia un jucător tânăr, părea că a înțeles, dar după cinci minute iar mă sună: «Vino, băi, aici. Îți dau salariu mare, îți dau tot ce vrei. Vino aici că e rezolvat totul… școală, grădiniță, ce vrei tu. Stai un an de zile și te întorci».

Am închis și după 10 minute iar mă sună și-mi zice «Dă-mi-o pe soție la telefon», dar ea nici nu a vrut să audă. Am încercat să-l iau pe partea cealaltă, că aici, în Moldova, suntem mai credincioși, este altă viață, în București știu cum e, că am fost cu Rapidul 2-3 ani și știu cum merge treaba. La mine nu e vorba de bani, chiar vreau să rămân la Botoșani.

A văzut că nu merge nici așa și mi-a zis: «Băi, vino aici că-ți fac biserică la bază. Doar vino!», lucru care s-a și întâmplat, dar la un an după ce am plecat eu. Mă mai duceam acolo pentru că am rămas în relații bune cu Mihai Pintilii și Marius Popa. Chiar nu mai știam cum să-l refuz. Aveau meci în Europa și i-am zis că vorbim după, dacă se califică.

Eu eram în cantonament la Iași, iar seara ne uitam la meci. Aveau 1-0 la pauză, iar ăia au egalat spre final și se calificau ei. În minutul 90 și ceva dă Gnohere gol cu capul, 2-1. A doua zi, la 8 dimineața mă sună nea Gigi: «Ai văzut, tată? Vii aici acum».

„M-am simțit bine la FCSB”

Și m-am dus, dar singura condiție a fost să nu-mi spună numele la TV, nici de bine, nici de rău și pentru asta vreau să-i mulțumesc, pentru că s-a ținut de cuvânt. M-am simțit bine la FCSB, chiar dacă am jucat pe vreo 4 posturi. La fiecare meci eram pe alt post, doar pe al meu nu eram”, a spus Mihai Roman, la podcastul Manifest.

