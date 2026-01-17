Ce jucător de la FCSB a fost acuzat de Gigi Becali, după 0-1 cu FC Argeș. „I-a fost frică, nu bagă piciorul”

Eșec pentru FCSB chiar la reluarea campionatului după pauza de iarnă. La Mioveni, pe un teren în condiții dificile, „roș-albaștrii” au început cu stângul partea a doua a sezonului, pierzând în fața lui FC Argeș (scor 0-1), una dintre contracandidatele pentru un loc în play-off.

La finalul meciului, Gigi Becali a făcut o nouă promisiune că se va retrage, dezamăgit de jocul favoriților săi.

Becali: „I-a fost frică, nu a pus piciorul”

Imediat după încheierea partidei, latifundiarul din Pipera a intrat în direct, prin telefon, la Prima Sport, și a dat de pământ cu toată echipa. De la portarul Târnovanu la atacantul Bîrligea, nimeni nu a scăpat de criticile patronului.

Ulterior, Becali a făcut și o promisiune – se retrage și nu mai apare la tv dacă formația lui ajunge în play-out, să se bată pentru evitarea retrogradării.

„Tănase nu a intrat, nu a fost, i-a fost frică, nu știu, de gazon, nu a pus piciorul decisiv să rămână mingea la el… prea lejer.

Cum să mă aștept la așa ceva? Nu am cum să mă aștept… golul ăsta e și al lui Târnovanu, să știți, eu așa cred. Pentru ce să pasăm… nu știu cine i-a pasat lui Toma, cu om pe el. Păi, Toma e fotbalist ca să îi dai pas cu om pe el? Tănase, el a pasat.

Ce a venit de pe bancă, Thiam, Miculescu, nimic! Poate îmi reproșez că trebuia schimbat Chiricheș, deși nu a jucat rău, dar nu mai este, mai ales pe un așa teren.

Bîrligea nu era genul de om care să rateze, are o lejeritate, e adevărat că se luptă, dar parcă se crede prea fotbalist, de asta ratează el. Nu e interesată nicio echipă, sunt vrăjeli, minciuni, nu e interesată nicio echipă.

Cum să iei bani pe Toma? Doamne ferește, cum să cred așa ceva?! Ne vom folosi de el, dar dacă vrei să iei bani pe Toma, în situația asta, el e cu capul în jos, el trebuie să țină mingea, să i-o dea lui Tănase să o bage în poartă.

Chiricheș are o lentoare, el trebuia să pună piciorul acolo, să facă ceva.

„Sunt unii care nu mă suportă”

Eu nu trebuie să mai vorbesc acum, până nu ajung în play-off. Dacă nu intrăm în play-off vă promit că nu mai vorbesc, scapă lumea de mine. Sunt unii care nu mă suportă toată ziua, eu din bun-simț intru, să nu vă refuz, dar e cazul să mă retrag de la TV, echipa nu mă avantajează. Și acum eu cred că luăm titlul, dar ca să nu par nebun în fața oamenilor… ar trebui să tac, dar eu cred că luăm titlul. Așa sunt eu, așa cred eu, ăsta e fundamentul meu, îi bat pe toți, sunt numărul 1”, a spus Gigi Becali, după meci.

În urma acestui rezultat, FCSB a ratat șansa de a o egala la puncte pe FC Argeș, contracandidată pentru un loc în play-off. Piteștenii s-au distanțat de campioană la 6 puncte, iar situația „roș-albaștrilor” s-ar putea înrăutăți la finalul acestei etape, în funcție de celelalte rezultate înregistrate.

