Greșeala pe care o faci atunci când cumperi ulei de măsline din supermarket. Ce trebuie să scrie pe etichetă, pentru a nu fi păcălit

12 sept. 2025, 12:55, Actualitate
Greșeala pe care o faci atunci când cumperi ulei de măsline din supermarket / foto: Envato

Cumperi ulei de măsline din supermarket? Atunci ar fi indicat, spun specialiștii, să ai o atenție asupra ingredientelor și informațiilor care apar pe etichetă, pentru a nu fi păcălit. Vezi mai jos ce spun specialiștii.

Uleiul de măsline se află printre produsele alimentare achiziționate de mulți consumatori din marile magazine. Totuși, există situații când, în grabă sau din simplă încredere, unele dintre persoane nu privesc etichetele produselor pe care le cumpără. De la alimentele de bază, până la micile plăceri culinare, consumatorii adaugă în coșul de cumpărături produse în funcție de preț, calitate, dar și necesitate.

Ce să scrie pe eticheta sticlei de ulei de măsline

Pentru a fi considerat un produs calitativ, uleiul de măsline trebuie să întrunească o serie de condiții. Există mai multe branduri care imprimă și vând produsul sub forma de „ulei de măsline extravirgin”. Însă, ce aspecte garantează că mențiunea „extravirgin” este reală, de fapt? Specialiștii din industrie relevă faptul că uleiurile care au o aciditate de 0,8% pot avea denumirea respectivă.

Când vine vorba despre etichetare acestui produs, Uniunea Europeană impune reguli stricte. Și, iată, totuși, că există situații când pe piață ajung să se vândă produse contrafăcute. De altfel, vă reamintim faptul că uleiul de măsline se află printre produsele ale căror prețuri s-au mărit considerabil, în ultimul an.

Atenția ar trebui îndreptată către anumite date de pe ambalaj, arată Romaniatv.net.

  • Care este tipul uleiului;
  • Care este originea;
  • Data îmbutelierii și termenul de valabilitate al produsului (ideal: 18–24 luni);
  • Condițiile de păstrare;
  • Producătorul sau importatorul, cu datele de contact;
  • Numărul lotului din care face parte produsul;

De asemenea, atenția ar trebui îndreptată și asupra recipientului în care uleiul de măsline este îmbuteliat. Acesta ar trebui să aibă o nuanță închisă, pentru ca produsul să fie protejat de razele UV. Altfel, pe etichete pot fi notate și detalii suplimentare legate de soi, certificări speciale sau regiunea de origine. Desigur, în cele din urmă, și gustul produsului reprezintă un alt aspect care nu ar trebui ignorat.

Sursă foto: Envato – rol ilustrativ

