Reprezentanții Sindicatului Național al Grefei Judiciare (SNGJ) Discasterial, condus de grefierul timișorean Cătălin Trăistaru, au anunțat vineri, 21 august, că vor declanșa o grevă generală în instanțele și parchetele din România de la data de 1 septembrie 2026. „România rămâne fără Justiție, pe termen nelimitat!” este doar una dintre amenințările pe care sindicaliștii le transmit premierului demis, Ilie Bolojan, pe care îl asociază cu imaginea unui „gropar bugetar” și ministrului interimar al Muncii și, în același timp, al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, pe care îl numesc, în mod ironic, „expert de carton”.

Motivul care stă la baza amenințărilor făcute de membrii SNGJ este noua formă a proiectului Legii salarizării, despre care sindicaliștii spun că „a fost livrat la Cotroceni doar partidelor politice, nu și sindicatelor”, care, în opinia lor, au fost ignorate complet.

„Răbdarea noastră a ajuns la final” / „Dacă vreți reformă, o veți primi din plin” / „Blocăm total sistemul judiciar”

„Pe la spate, pe ascuns și în deplină secretomanie, draftul noii Legi a salarizării a fost livrat ieri la Cotroceni. Cui? Doar partidelor politice. Sindicatele? Ignorate complet. Motivul acestei lașități este acum strigător la cer: documentul ascunde un masacru financiar de o violență nemaiîntâlnită la adresa personalului auxiliar de specialitate din instanțe și parchete.

Tăierea bazei de calcul (de la 4.100 la 4.000 de lei). Într-o mișcare de o ticăloșie incredibilă, valoarea de referință a fost prăbușită la 4.000 de lei. Coeficienții noștri, oricum ridicoli, se vor înmulți acum cu o sumă și mai mică. Față de simulările deja revoltătoare din iulie, noua variantă adusă de „expertul” din casa RA-APPS vine cu scăderi și mai dramatice.

Pa, pa, sporuri pentru Justiție! Textul legii este conceput perfid: locurile de muncă și mărimile sporurilor sunt prevăzute strict în anexele II, III, VI, VII și VIII. Familia noastră ocupațională a fost ștearsă complet din această listă de către „Ilie Sărăcie”! Niciun ordonator de credite nu va mai putea acorda nici măcar plafonul global de 20%, pentru că Justiția nu mai are sporuri prevăzute în anexă. Zero barat!

Răbdarea noastră a ajuns la final. Dacă asta este reforma pe care o doriți, o veți primi din plin: De la 1 septembrie 2026, porțile instanțelor și parchetelor se închid! Blocăm total sistemul judiciar din România!”, menționează reprezentanții SNGJ în comunicat.

„Ilie Sărăcie și Dragoș Pîslaru, expertul de carton întreținut de soție, pun cruce Justiției” / „Noua lege, în forma de jaf mascat, nu va trece”

„Masacru financiar la Cotroceni: „Ilie Sărăcie” și expertul de carton învechit în case RA-APPS, Dragoș Pîslaru, pun cruce Justiției!

Sub pretextul fals al „negocierilor cu Bruxelles-ul”, tandemul distrugător format din Ilie Bolojan – zis și „Ilie Sărăcie”, campionul tăierilor de rea-credință, și Dragoș Pîslaru – un „expert” de carton întreținut de soție, care parazitează vilele RA-APPS pe banii statului – a orchestrat o execuție bugetară în toată regula. Pentru grefieri, verdictul acestor gropari ai sistemului public este clar: zero sporuri, coeficienți mizerabili și prăbușire financiară.

Corpul legii, un dezastru tehnic imun la amendamente. Toate observațiile, soluțiile tehnice și argumentele de bun-simț aduse de noi în ultimele luni au fost complet ignorate. Acest proiect nu este o reformă de modernizare, ci o vendetă personală și o frustrare grosolană a lui Ilie Bolojan împotriva oamenilor care duc în spate greul Justiției.

„Ați vrut economii făcute prin înfometarea grefierilor?” / „Să vedem cum va mai funcționa statul de drept cu o Justiție paralizată total”

Să fie extrem de clar pentru Guvern, pentru partidele politice și pentru artizanii acestui dezastru economic: grefierii nu vor finanța din propriile buzunare incompetența voastră și nici privilegiile tehnocraților care trăiesc în puf din sinecuri de stat! Nu vom accepta să muncim 12 ore pe zi, să asigurăm ședințe maraton și să fim tratați ca sclavi pe plantația unui expert de carton și a unui obsedat de tăieri bugetare.

Dacă v-ați bătut joc de amendamentele noastre și ați ales secretomania dictatorială, asumați-vă consecințele! De la 1 septembrie 2026, activitatea în toate instanțele și parchetele din țară va fi BLOCATĂ pe termen nelimitat.

Domnilor Pîslaru și Bolojan, ați vrut economii făcute prin înfometarea grefierilor? Să vedem cum va mai funcționa statul de drept cu o Justiție paralizată total din cauza lăcomiei și incompetenței voastre! Noua lege a salarizării, în această formă de jaf mascat, nu va trece!”, afirmă sindicaliștii.