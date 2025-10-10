Grindeanu, atac subtil la Ilie Bolojan: Politicile pentru oameni nu se fac din birouri izolate/Pare că vorbim pe limbi diferite, dar nu din cauza UDMR

Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a spus, vineri, la congresul UDMR, că în coaliție, deși pare că se vorbește pe limbi diferite, acest lucru nu se întâmplă din cauza UDMR. Social-democratul l-a atacat voalat pe premierul Ilie Bolojan, prezent și el în sală, spunând că politicile trebuie să fie în primul rând despre oameni.

Grindeanu a spus despre membrii UDMR că sunt „oameni care, dincolo de politică, înțeleg ce înseamnă loialitatea și sprijinul direct față de un proiect comun”.

„Și când spun asta mă gândesc în primul rând la aderarea României la Spațiul Schengen, care s-a realizat în timpul președinției Ungariei la Consiliul Uniunii Europene. Îi mulțumesc premierului Viktor Orban și poporului maghiar pentru că au fost printre principalii noștri aliați occidentali în realizarea acestui obiectiv național”, a declarat Grindeanu.

Liderul interimar al PSD a vorbit despre coaliția de guvernare.

„Sigur că într-o coaliție de guvernare, diferențele de opinie sunt firești. Avem partide cu identități proprii, Iar experiența ne-a demonstrat că uneori dezbaterea între noi poate fi așa cum vedeți aproape zilnic extrem de intensă. Și, dacă tot suntem la Congresul UDMR, între prieteni, permiteți-mi să rezum acest lucru spunând că uneori în Coaliție pare că vorbim pe limbi diferite, dar vă asigur că asta nu este din cauza prietenilor din UDMR. Uneori reușim să ne încurcăm în traducere chiar fără ajutorul maghiarilor”, a spus el.

Atac la premierul Bolojan

Liderul social-democrat l-a atacat subtil pe premierul Ilie Bolojan, prezent și el în sala congresului, lansând un „apel public” pentru partenerii de la UDMR, să-i sprijine în relansarea economiei.

„În acest spirit, lansez un apel public către partenerii de la UDMR — oameni cu experiență, competență administrativă și rezultate solide în gestionarea comunităților locale — să contribuie activ la construcția Planului Național de Relansare Economică a României.

România are șansa de a demonstra că poate combina responsabilitatea fiscală cu protecția socială, fără a sacrifica nici una dintre ele. Din experiența mea, știu că politicile pentru oameni nu se fac nici din birouri izolate, nici din studii teoretice. Ci se fac cu cei care cunosc realitatea din teren, care știu cum funcționează și se dezvoltă o comunitate”, a adăugat Grindeanu.

