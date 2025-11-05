Prima pagină » Actualitate » Grindeanu confirmă: „Daniel Băluță pleacă cu PRIMA ȘANSĂ în cursa pentru Primăria Capitalei” / „Drulă, un candidat slab”

Ruxandra Radulescu
05 nov. 2025, 08:58, Actualitate
Daniel Băluță, actualul primar al sectorului 4 și candidatul Partidului Social Democrat la Primăria Capitalei, „pleacă cu prima șansă” în cursa electorală programată pentru 7 decembrie, anul acesta, a precizat Sorin Grindeanu, la Antena 3, marți seară.  

Liderul interimar al PSD precizat că USR şi AUR fac „circ” în campania pentru fotoliul de primar general al Bucureşti. De asemenea Grindeanu l-a sfătuit pe Daniel Băluță să nu răspundă atacurilor venite din partea adversarilor în cursa pentru Primăria Capitalei, ci să-și prezinte, în continuare, planul administrativ pentru București.

„Văd cum a început campania pe Bucureşti şi chiar am discutat cu Daniel Băluţă, cu candidatul PSD, şi l-am rugat să nu răspundă, să spună în continuare ce a făcut pentru Bucureşti, ce vrea să facă, să aibă un discurs administrativ.

Pentru că ceilalţi am văzut, din partea USR-ului, chiar în seara asta, chiar din partea AUR-ului, nu fac decât circ, ştiu să livreze doar circ”, a declarat Sorin Grindeanu marţi seară, la Antena 3, potrivit News.ro.

Sorin Grindeanu și-a exprimat încrederea în Daniel Băluță, ca posibil primar al Bucureștiului, și a precizat că acesta „pleacă cu prima şansă” în cursa pentru Primăria București.

„Mi-e foarte greu să spun procentual, dar în acest moment eu cred că Daniel Băluţă, şi spun cu tărie acest lucru, pleacă cu prima şansă, fiindcă are în spate realizări. A făcut lucruri foarte bune în Sectorul 4, e un om de care eu spun că Bucureştiul are nevoie, fiindcă vorbeşte despre administraţie, nu vrea să facă politică”, a precizat Grindeanu.

„Am mai văzut ceva, că pe unii îi preocupă dimensiunea în aceste zile (…) dimensiunea siglei PSD. Ştii că n-ai nimic ce să arăţi, pentru că n-ai nimic ce să arăţi, te preocupă aceste lucruri.

Daniel Băluţă a făcut foarte multe lucruri pentru Sectorul 4 şi în acest moment este extrem de pregătit să facă foarte multe lucruri pentru tot Bucureşti”, a adăugat președintele PSD.

„Cătălin Drulă e un candidat slab, care n-are ce să arate”

Grindeanu a precizat despre Cătălin Drulă, propunerea USR-ului la Primăria Capitalei, că este „un candidat slab”. Liderul social-democrat a mai adăugat că Drulă mizează pe o campanie „plină de circ și scandal”

„Fiind un candidat slab, domnul Drulă are nevoie de proptele. Am spus şi ieri chestiunea aceasta. Ştiam cu toţii că e un candidat slab, care n-are ce să arate şi care duce o campanie electorală plină de circ, de scandal. L-am văzut şi azi de câteva ori”, a susținut liderul PSD

„N-avem să intrăm noi în acest stil de campanie. Şi nu vom intra. Şi asta este rugămintea mea pentru Daniel Băluţă”, a mai adăugat Grindeanu.

