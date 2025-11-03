Sondajul PNL indică o luptă strânsă între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță pentru Capitală. Rezultat „bizar”: Nicușor & Bolojan, preferații cetățenilor

Potrivit unui sondaj, realizat în luna octombrie 2025, Nicolae Ciucu, PNL, și Daniel Băluță, PSD, se află într-o cursă foarte strânsă pentru Primăria Capitalei, în ceea ce privește preferințele cetățenilor. Pe locul trei, la o distanță considerabilă, se află Cătălin Drulă, candidatul USR, susținut de președintele Nicușor Dan.

Sondajul realizat de Novel Research, o agenție afiliată Partidului Național Liberal, arată că Ciprian Ciucu ar obține 26,4% voturi, urmat de reprezentantul PSD-ului, Daniel Băluță, cu 25,4% din voturile electoratului.

Preferatul lui Nicușor Dan, Cătălin Drulă (USR), se află pe locul trei cu 18,7%. Jurnalista de la Realitatea Plus, Anca Alexandrescu, ar aduna 15% din voturile electoratului. Independenta Ana-Maria Ciceală ar primi 4,9%, iar ceilalți candidați 10,5%.

Sondajul PNL-ului îi plasează pe Nicușor Dan și pe Bolojan, printre politicienii preferați ai cetățenilor

În ceea ce privește „părerea generală” despre politicienii cu cea mai mare prezență pe scena politică, potrivit sondajului comandat de PNL, premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan ocupă primele două locuri, la „indicatorii de favorabilitate”, întrunind cel mai mare număr de reacții pozitive.

Premierul este agreat de 47,1% dintre respondenți, în timp cei care au „o părere foarte proastă”, reprezintă 39% dintre cei chestionați.

În aceeași măsură, președintele Nicușor Dan, este 46,4% dintre participanții la sondaj, iar 40,3% au „o părere foarte proastă”.

Sondaj PNL: George Simion, cel mai puțin agreat politician/ INSCOP: AUR, în preferințele cetățenilor cu 40%

Sondajul PNL-ului îl plasează pe George Simion printre cel mai puțin agreați politicieni, cu 26,1% dintre respondenți care au o „părere foarte bună” despre liderul AUR, iar 58,7% „o părere foarte proastă”.

Un sondaj realizat de INSCOP, realizat tot în luna octombrie 2025, plasează partidul AUR pe primul loc al preferințelor cetățenilor cu 40%.

FOTO: Facebook

Recomandarea autorului: