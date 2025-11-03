Prima pagină » Știri politice » Sondajul PNL indică o luptă strânsă între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță pentru Capitală. Rezultat „bizar”: Nicușor și Bolojan, preferații cetățenilor

Sondajul PNL indică o luptă strânsă între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță pentru Capitală. Rezultat „bizar”: Nicușor și Bolojan, preferații cetățenilor

Ruxandra Radulescu
03 nov. 2025, 12:26, Știri politice
Sondajul PNL indică o luptă strânsă între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță pentru Capitală. Rezultat

Potrivit unui sondaj, realizat în luna octombrie 2025, Nicolae Ciucu, PNL, și Daniel Băluță, PSD, se află într-o cursă foarte strânsă pentru Primăria Capitalei, în ceea ce privește preferințele cetățenilor. Pe locul trei, la o distanță considerabilă, se află Cătălin Drulă, candidatul USR, susținut de președintele Nicușor Dan. 

Sondajul realizat de Novel Research, o agenție afiliată Partidului Național Liberal, arată că Ciprian Ciucu ar obține 26,4% voturi, urmat de reprezentantul PSD-ului, Daniel Băluță, cu 25,4% din voturile electoratului.

Preferatul lui Nicușor Dan,  Cătălin Drulă (USR), se află pe locul trei cu 18,7%. Jurnalista de la Realitatea Plus, Anca Alexandrescu, ar aduna 15% din voturile electoratului. Independenta Ana-Maria Ciceală ar primi 4,9%, iar ceilalți candidați 10,5%.

Sondajul PNL indică o luptă strânsă între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță pentru Capitală. Rezultat

Sondajul PNL indică o luptă strânsă între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță pentru Capitală. Rezultat „bizar”: Nicușor & Bolojan, preferații cetățenilor

Sondajul PNL-ului îi plasează pe Nicușor Dan și pe Bolojan, printre politicienii preferați ai cetățenilor

În ceea ce privește „părerea generală” despre politicienii cu cea mai mare prezență pe scena politică, potrivit sondajului comandat de PNL, premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan ocupă primele două locuri, la „indicatorii de favorabilitate”, întrunind cel mai mare număr de reacții pozitive.

Premierul este agreat de 47,1% dintre respondenți, în timp cei care au „o părere foarte proastă”, reprezintă 39% dintre cei chestionați.

În aceeași măsură, președintele Nicușor Dan, este 46,4% dintre participanții la sondaj, iar 40,3% au „o părere foarte proastă”.

Contradicțiile sondajului PNL: Nicu & Bolojan, preferații cetățenilor. George Simion, printre cei mai neagreați deși INSCOP indică partidul AUR, pe primul loc,cu 40% din intenția de vot a cetățenilor

Contradicțiile sondajului PNL: Nicu & Bolojan, preferații cetățenilor. George Simion, printre cei mai neagreați deși INSCOP indică partidul AUR, pe primul loc,cu 40% din intenția de vot a cetățenilor

Sondaj PNL: George Simion, cel mai puțin agreat politician/ INSCOP: AUR, în preferințele cetățenilor cu 40%

Sondajul PNL-ului îl plasează pe George Simion printre cel mai puțin agreați politicieni, cu 26,1% dintre respondenți care au o „părere foarte bună” despre liderul AUR, iar 58,7% „o părere foarte proastă”.

Un sondaj realizat de INSCOP, realizat tot în luna octombrie 2025, plasează partidul AUR pe primul loc al preferințelor cetățenilor cu 40%.

FOTO: Facebook

Recomandarea autorului:

Citește și

POLITICĂ Ce va face AUR după mesajul lui Călin Georgescu de boicotare a alegerilor la Capitală. Anca Alexandrescu, lovită din două direcții
12:15
Ce va face AUR după mesajul lui Călin Georgescu de boicotare a alegerilor la Capitală. Anca Alexandrescu, lovită din două direcții
FLASH NEWS Cancelaria Prim-Ministrului a trimis la 8 dimineața solicitarea lui Bolojan de reprogramare a „Orei Premierului” din Parlament
12:14
Cancelaria Prim-Ministrului a trimis la 8 dimineața solicitarea lui Bolojan de reprogramare a „Orei Premierului” din Parlament
EXCLUSIV Nicușor Dan – primele 5 luni, 5 mari MINICIUNI. Bine ați venit în „România onestă”!
12:01
Nicușor Dan – primele 5 luni, 5 mari MINICIUNI. Bine ați venit în „România onestă”!
ADMINISTRAȚIE Continuarea lucrărilor de la Planşeul Unirii stă în pixul ministrului Dezvoltării. Guvernul are restanţe. Cristi Erbaşu: „Aşteptăm anul viitor”
11:49
Continuarea lucrărilor de la Planşeul Unirii stă în pixul ministrului Dezvoltării. Guvernul are restanţe. Cristi Erbaşu: „Aşteptăm anul viitor”
UPDATE Bolojan a semnat un contract de cooperare cu cel mai mare fabricant de arme al Germaniei. Ce înseamnă asta pentru România
10:37
Bolojan a semnat un contract de cooperare cu cel mai mare fabricant de arme al Germaniei. Ce înseamnă asta pentru România
SONDAJ DE OPINIE Sondaj CURS. AUR, detașat pe primul loc în preferințele electoratului. Aproape jumătate dintre români ar susține suspendarea președintelui Nicușor Dan
08:48
Sondaj CURS. AUR, detașat pe primul loc în preferințele electoratului. Aproape jumătate dintre români ar susține suspendarea președintelui Nicușor Dan
Mediafax
George Clooney spune că înlocuirea lui Biden cu Harris la prezidențialele din 2024 „a fost o greșeală”
Digi24
Sondaj la comanda PNL: Scor strâns între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Cum se poziționează Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu
Cancan.ro
Șoc în televiziunea de la noi! A fost ARESTATĂ! Tâlhărie și...
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Adevarul
Noul Donbas al Ucrainei. Cum se transformă Transcarpatia, regiunea de la granița cu România unde trăiesc și mulți etnici români, într-un centru industrial
Mediafax
Sindromul „text neck”: afecțiunea secolului XXI pe care toți utilizatorii de telefon mobil ar trebui să o cunoască
Click
Ce se întâmplă după miracol? Viața singurului supraviețuitor Air India e un coșmar
Digi24
Fostă membră SOS, reținută împreună cu soțul ei după ce ar fi agresat doi vecini în vârstă, apoi le-ar fi confiscat telefoanele
Cancan.ro
Cristian Botgros a decis să spună adevărul lui! Ce a făcut Andreea Cuciuc înainte să moară fulgerător și de ce el s-a comportat ciudat la înmormântarea ei
Ce se întâmplă doctore
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat fără filtre. Ce au remarcat fanii ei?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
Descopera.ro
Avertisment CLAR: Lumea întreagă, BOMBĂ cu CEAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă ai fi iubita mea, ţi-aş cumpăra câte o șaorma!
Descopera.ro
De ce ne trezim la 3 dimineața? Somnul întrerupt, obicei vechi de mii de ani
EXTERNE Şeful Pentagonului vizitează zona demilitarizată dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud. Hegseth vrea să discute despre trupele americane din regiune
13:28
Şeful Pentagonului vizitează zona demilitarizată dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud. Hegseth vrea să discute despre trupele americane din regiune
EXTERNE Răfuială în stil MAFIOT între două clanuri din Creta. Două persoane au fost ucise și șase, rănite, după un atac cu armă de foc
13:23
Răfuială în stil MAFIOT între două clanuri din Creta. Două persoane au fost ucise și șase, rănite, după un atac cu armă de foc
EXTERNE Viktor Orbán susține că Europa nu are bani să sprijine Ucraina: Nimeni altcineva nu mai este dispus să suporte aceste costuri
13:18
Viktor Orbán susține că Europa nu are bani să sprijine Ucraina: Nimeni altcineva nu mai este dispus să suporte aceste costuri
ECONOMIE Dezastru pentru tinerii români. Un sfert dintre aceștia nu își pot găsi un loc de muncă
13:16
Dezastru pentru tinerii români. Un sfert dintre aceștia nu își pot găsi un loc de muncă
JUSTIȚIE „Mistrețul”, fostul primar din Schitu Duca, trimis în judecată pentru TRAFIC de persoane și muncă forțată
13:16
„Mistrețul”, fostul primar din Schitu Duca, trimis în judecată pentru TRAFIC de persoane și muncă forțată