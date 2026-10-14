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Grindeanu și-a apărat poziția, chiar și după demisia ambasadoarei Kimberly Guilfoyle. „Dacă îmi spunea «Nu-l schimbați pe Bolojan», tot o făceam”

Grindeanu și-a apărat poziția, chiar și după demisia ambasadoarei Kimberly Guilfoyle. „Dacă îmi spunea «Nu-l schimbați pe Bolojan», tot o făceam”
Grindeanu: „Dacă îmi spunea «Nu-l schimbați pe Bolojan», tot o făceam”
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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, indiferent de ce s-ar fi discutat la întâlnirea cu ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, el tot l-ar fi dat jos pe Ilie Bolojan. „Dacă îmi spunea «nu-l schimbați pe Bolojan», tot o făceam”, a transmis liderul social-democraților.

Astfel, Grindeanu a respins, marți seară, la România TV, speculațiile potrivit cărora întâlnirea pe care a avut-o cu Guilfoyle ar fi avut vreo legătură cu înlăturarea Guvernului Bolojan.

Cine a organizat întâlnirea de la „Isoletta”

Afirmațiile președintelui PSD au fost făcute în aceeași zi în care Guilfoyle și-a anunțat plecarea din funcția de ambasador al Statelor Unite în Grecia, după ce Casa Albă i-a solicitat demisia. Întrebat dacă situația în care se află Kimberly Guilfoyle îl afectează în vreun fel, având în vedere controversele apărute în România în jurul întâlnirii dintre cei doi, Sorin Grindeanu a respins o asemenea interpretare.

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În context, liderul PSD a susținut că nu el a organizat vizita acesteia în România.

Mai mult, întâlnirea de la restaurantul Isoletta ar fi venit în contextul programului pe care diplomata americană îl avea deja stabilit. Grindeanu a completat spunând că invitația i-ar fi fost făcută prin intermediul unei cunoștințe comune și a negat categoric că discuțiile au vizat situația politică de la București.

„Dacă îmi spunea doamna ambasador «Nu-l schimbați pe Bolojan», tot o făceam. Trebuia schimbat din toamnă”, a spus Grindeanu.

„În primul rând, când te invită un oficial american la masă… desfășurarea evenimentelor în acea zi n-a depins de mine. N-am chemat-o eu în România. Nu am avut altceva decât o masă. Dânsa a venit, dacă-mi aduc bine aminte, la un eveniment organizat la Ateneu, o dezbatere The Economist. Seara a fost un eveniment oficial la Ambasada SUA în România, unde n-am putut să merg. După care, prin cunoscuți comuni, am fost invitați acolo (n.r. – la Isoletta).

Nu s-a discutat o secundă despre guvernele din România. Era în martie, guvernul a picat în 5-6 mai. Noi nu făcusem nici dezbaterea internă, votul a fost în 21 aprilie.

Acest lucru poate să vi-l certifice și George Simion, pentru că, până la urmă, voturile PSD și AUR au dus la schimbarea lui Bolojan și bine am făcut. Am acționat prea târziu. Domnul Bolojan trebuia schimbat din toamnă, de când a luat-o razna.  Propaganda, de fapt, vrea să reconstruiască statuia lui Bolojan, după ce… e praf acum și se vede în sondaje. Eu asigur că pe Bolojan l-au schimbat românii, nu l-au schimbat nici americanii, nici rușii”, a declarat Sorin Grindeanu.

Guilfoyle a demisionat, la cererea Casei Albe

Ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, a demisionat la cererea Casei Albe. Ea a respins acuzațiile de conduită necorespunzătoare apărute în presa americană, calificându-le drept false și anunțând că își va apăra „cu fermitate numele, reputația și integritatea”.

Într-un scandal uriaș izbucnit în State, Kimberly Guilfoyle a fost acuzată de Wall Street Journal că, la o întâlnire la Atena, ar fi sugerat că SUA au fost implicate în demiterea Guvernului Bolojan și a amenințat că pot face același lucru și în Grecia.

Guvernul Bolojan a fost demis prin votul covârșitor al Parlamentului la scurt timp după ce PSD s-a retras din coaliție.

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