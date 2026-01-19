Executivul va face un comitet cu Finanțele, reprezentanții partidelor și ai primarilor, după ce, în ședința coaliției de luni, PSD a cerut discuții clare despre planul de reducere a cotelor defalcate, care ar putea lăsa multe orașe și comune fără bani suficienți pentru a-și acoperi cheltuielile, potrivit unor surse politice.

Premierul Ilie Bolojan a declarat anterior că bugetul de stat pe anul 2026 ar trebui să fie adoptat până la finalul lunii februarie.

„Ar trebui să îl avem adoptat până la sfârșitul lunii februarie. Dar asta nu depinde exclusiv de Guvern. Se ajunge în discuții în Parlament, va ține și de Parlament. Dar sper, așa cum am spus, să-l avem adoptat cât mai repede”, a declarat premierul.

Bolojan a mai subliniat că bugetul de investiții va fi bazat în principal pe absorbția de fonduri europene.

„Pentru țara noastră este important să creăm condiții de dezvoltare în anii următori. Asta înseamnă să avem un volum important de investiții, să ne extindem infrastructura, de exemplu, să creăm condiții cât mai bune. Iar aceste lucruri le putem face doar accesându-ne fondurile europene” a adăugat el.

Reforma administrației aduce 3 miliarde de lei

Guvernul speră să facă economii la buget de peste trei miliarde de lei după câteva luni bune de negocieri în coaliție pe tema reformei din administrație.

Executivul se așteaptă ca măsurile, odată aplicate, să ducă la reducerea a 13.000 de posturi din administrația locală – de la funcționari, consilieri și polițiști locali. Bani în plus la buget vor veni și din digitalizarea plății taxelor locale și depistarea, cu drone, a clădirilor ridicate fără autorizație.

Proiectul de lege prevede cum vor fi făcute economii de peste trei miliarde de lei anul acesta. Cheltuielile de personal din ministere și alte instituții ale administrației publice centrale vor fi reduse cu 10%, față de 2025. Salariile de bază nu vor fi diminuate, dar vor fi tăiate sporurile, iar unele posturi vor fi desființate. De exemplu, ar trebui să dispară peste 6.100 de posturi de consilieri personali ai aleșilor locali și miniștrilor, dintr-un total de 10.100.

Bani în plus la buget vor veni și din impozitarea mai aspră a construcțiilor ridicate sau extinse fără autorizații și nedeclarate fiscal. Cu ajutorul dronelor, a imaginilor din satelit și a informațiilor de la Cadastru și Fisc, construcțiile vor fi identificate și taxate dublu față de impozitele obișnuite, vreme de cinci ani.

