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AUR: Guvernul Niculescu, la mâna PSD. Chiar dacă ar fi învestit, ar putea avea viață scurtă, ca Executiv de avarie – SURSE

Olga Borșcevschi
AUR: Guvernul Niculescu, la mâna PSD. Chiar dacă ar fi învestit, ar putea avea viață scurtă, ca Executiv de avarie – SURSE
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AUR susține vă soarta viitorului Executiv depinde de decizia PSD. Potrivit surselor Gândul, formațiunea consideră că, dacă social-democrații vor acorda voturile necesare, Guvernul Niculescu va trece de Parlament.

Formațiunea condusă de George Simion consideră că PSD „face un joc de glezne” în această perioadă și susține că actuala situație politică îi oferă președintelui Nicușor Dan un rol decisiv în formarea viitorului Guvern.

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PSD decide astăzi dacă îl susține pe Luca Niculescu pentru a forma următorul Guvern al României

Potrivit surselor Gândul, configurația viitorului Cabinet depinde în mare măsură de negocierile dintre PSD și șeful statului. Social-democrații trebuie să stabilească în sedința de marți, ce condiții vor pune pentru susținerea Guvernului Niculescu.

Biroul Permanent Național al Partidului Social Democrat se reunește de la ora 14:00, la sediul central din Șoseaua Kiseleff, nr. 10, pentru a decide dacă îi acordă susținere politică fostului ambasador român Luca Niculescu.

Foto: Facebook/Luca Niculescu

Foto: Facebook/Luca Niculescu

Sursele susțin că negocierile se complică în cazul în care PSD va solicita introducerea unor oameni politici în viitorul Cabinet. În acest caz, PNL nu va vota Cabinetul.

Aceleași surse estimează că, inclusiv în scenariul în care Luca Niculescu reșește să obțină voturile necesare în Parlament, viitorul Cabinet va fi unul de scurtă durată, cât să se facă rectificarea și bugetul.

AUR a anunţat, luni, imediat după nominalizare, că nu va vota Guvernul Niculescu. Liberalii şi reprezentanţii USR au transmis că vor avea discuţii cu premierul desemnat.

UDMR consideră potrivită nominalizarea şi aşteaptă să vadă persoanele din Guvern şi programul de guvernare.

Președintele a semnat decretul pentru nominalizarea lui Luca Niculescu drept premier

Președintele Nicușor Dan a semnat marți decretul privind desemnarea lui Luca-Alexandru Niculescu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, a anunțat Administrația Prezidențială.

Acesta are la dispoziţie zece zile să pregătească Programul de guvernare şi lista cu miniştri pentru a fi depuse în Parlament. Cele zece zile se împlinesc joi, 15 octombrie.

Luca Niculescu și Nicușor Dan | Sursa foto: Mediafax

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