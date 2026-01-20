Statul olandez a achitat României 5,7 milioane de euro în urma furtului tezaurului dacic din Muzeul Drents. Plata a fost confirmată oficial printr-o scrisoare trimisă Parlamentului de la Haga de ministrul interimar al Educației, Culturii și Științei din Olanda.

Ministerul Culturii a anunţat, sâmbătă, că România a încasat suma de 5,7 milioane de euro. Ultima tranşă, în valoare de 855.000 euro a fost virată în data de 12 septembrie, după ce plata precedentă în valoare de 4.845.000 euro a fost făcută pe 25 august. Banii vor fi virați la bugetul de stat.

Banii au fost plătiți către compania de asigurări AON. Aceasta despăgubise deja România cu aceeași sumă, după ce a stabilit valoarea celor patru obiecte furate. Informația aparare într-o scrisoare trimisă Parlamentului de la Haga de ministrul interimar al Culturii din Olanda.

Printre obiectele dispărute se numără Coiful de la Coțofenești și trei brățări de aur. Toate sunt artefacte valoroase, cu o importanță culturală majoră pentru România. Autoritățile olandeze spun că, deși problema financiară a fost rezolvată, pierderea rămâne una serioasă. Ministrul olandez și-a exprimat speranța că obiectele vor fi recuperate.

„În ciuda acordului financiar încheiat, evenimentul rămâne o pierdere profundă pentru toţi cei implicaţi în Olanda şi România”, a transmis acesta.

Ancheta este în desfășurare. Trei bărbați sunt acuzați că au intrat prin forță în muzeu, după ce au folosit o explozie pentru a sparge ușa și vitrinele. Aceștia se află în arest și nu au dat declarații. Alte persoane suspectate de implicare au fost eliberate, dar sunt în continuare cercetate.

Surse foto: Mediafax

