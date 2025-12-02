Guvernul României a adoptat o ordonanță de urgență prin care poate pune „sub tutelă” companiile afectate de sancțiuni impuse de alte state, chiar dacă aceste sancțiuni nu sunt obligatorii pentru România. Măsura vine după ce Statele Unite au aplicat sancțiuni dure gigantului rus Lukoil.

Până acum, statul român putea interveni doar dacă firma cerea supravegherea. De acum înainte, Guvernul va putea decide singur.

Statul poate trimite un supraveghetor în companiile vizate și acesta poate participa la ședințele conducerii ca observator. De asemenea, acesta are acces la toate documentele firmei, verifică tranzacțiile și plățile externe și anunță Guvernul dacă vede riscuri. Este plătit de companie cu minimum 10.o00 de lei pe lună.

Supravegherea se aplică dacă sancțiunile afectează economia României, cresc prețurile sau pun în pericol securitatea energetică. Executivul spune că unele sancțiuni ale altor state „lovesc” indirect companiile din România și pot provoca blocaje în piețe, scumpiri, pierderea locurilor de muncă și riscuri pentru securitatea energetică.

Lukoil deține în România rafinăria Petrotel Ploiești, peste 300 de benzinării, afaceri cu uleiuri auto, trading cu petrol și gaze și o concesiune offshore în Marea Neagră. SUA a impus sancțiuni companiei-mamă, iar autoritățile române vor să se asigure că firmele din România nu intră în blocaj. Trei companii sunt deja interesate să cumpere rafinăria și rețeaua de benzinării.