Ion Cristoiu: Modificarea OUG 52/2025 – O dovadă că măsurile de austeritate sunt aberații clocite în birouri

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre modificarea OUG 52/2025. Spune că este o „dovadă că măsurile de austeritate sunt aberații clocite în birouri”.

„În mai multe rânduri am semnalat că dezastrul măsurilor sau așa-ziselor măsuri de austeritate, de reducere a deficitului bugetar, prezentate spectaculos de măsuri de reformă, constă nu numai în afectarea vieții cotidiene, în sărăcirea populației, în înghețarea multor investiții, descurajarea capitalismului românesc, dar și, dacă nu mai ales, în alcătuirea lor în viteză, pe hârtie, în birouri, fără a se ține cont de efectele în realitate”, spune Ion Cristoiu.

„Guvernul, Ilie Bolojan, a decis să modifice această ordonanță care era aberantă”

„Repet, măsurile de austeritate, de reducere a deficitului bugetar, sunt dezastruoase prin efectele dezastruoase negândite chiar asupra reducerii deficitului bugetar și asupra țării. Cel mai bun exemplu îl reprezintă celebra Ordonanță de Urgență 52/2025, emisă pe 1 octombrie 2025, cu titlul modificarea unor acte normative și măsuri bugetare. (…) Acest punct vizează primăriile. Ce frumos sună, sustenabilitate. În realitate, această ordonanță a impus sau impune primăriilor să nu mai poată elibera certificate de naștere, de înmormântare, să plătească, nu știu, femeia de serviciu care trebuie să măture pe acolo sau să plătească chiar achiziționarea de mături. Să plătească lumina, să repare, se strică o țeavă. Imediat, primarii au sărit în sus pe grupul lor, pe WhatsApp. Site-ul GÂNDUL a ridicat la nivel de presă această problemă și iată că Guvernul, Ilie Bolojan, a decis să modifice această ordonanță care era aberantă de la început până la sfârșit”, a continuat publicistul.

„Adoptate pe repede-nainte, prin asumarea răspunderii, toate aceste legi nu țin cont de realitate”

„De ce a decis să modifice? Pentru că Guvernul, Ilie Bolojan, făcătorii acestei ordonanțe și-au dat seama că nu s-a ținut cont de realitate. Era un document făcut în birou. Apoi, prezentat cu mare tărăboi mediatic drept măsură de reformă. Ca această ordonanță sunt toate măsurile de austeritate. Ele au fost făcute pe repede-nainte și principala lor slăbiciune, cancerul lor constă în faptul că nu țin cont de realitate, de viață. E o boală tradițională a administrației, autorităților din România, aceea de a emite legi, măsuri, decizii fără să facă un studiu de impact. Vă imaginați câte asemenea nenorociri, în realitate, sunt în pachetul nr. 1, care deja se aplică. Câte sunt în pachetul 2, care urmează să se aplice. Adoptate pe repede-nainte, prin asumarea răspunderii, toate aceste legi nu țin cont de realitate. Nu s-a luat în calcul un feedback, pentru că ele sunt făcute de niște tipi în birouri. Deci, iată că, deja, până și Guvernul își dă seama că ceea ce emite el din birouri sunt aberații”, a mai spus Ion Cristoiu.

Autorul recomandă:

Napoleonică zis și Emmanuel Macron renunță la reforma pensiilor! Ce nu face omul ca să mai stea o țîră la Putere!

Ion Cristoiu: Incredibil! Mintea lui Nicușor Dan coace o instituție subordonată CSAT de reprimare a libertății pe rețelele sociale

Ion Cristoiu: Când chiar autoritățile întrețin în chip iresponsabil isteria Războiului