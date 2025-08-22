Guvernul și MINCIUNA prin omisiune. A majorat TVA-ul la utilități încă din luna iulie. Ministrul de Finanțe, explicații halucinante

Deși, potrivit măsurilor impuse de Guvernul Bolojan, TVA-ul urma să se majoreze la 21% din luna august, facturile pentru utilități, dar și alte servicii recurente pentru luna iulie vor apărea cu taxa deja majorată. Alexandru Nazare a precizat că Executivul „a aplicat corect legea, fără să ia bani în plus de la cetățeni”.

„Nu a existat nicio omisiune din partea Ministerului Finanțelor, aşa cum se propagă greşit în spațiul public. Articolul 281 din Codul Fiscal stabilește de multă vreme această procedură, folosită constant în toate situațiile de modificare a TVA.

Prin urmare, Ministerul Finanțelor a aplicat corect legea, fără să ia bani în plus de la cetățeni, iar orice încercare de denaturare a adevărului fiscal constituie fake news. Dacă, în schimb, există companii care au facturat diferit de prevederile legale, cu scopul de a obține sume necuvenite de la români, ANAF va interveni prompt pentru a verifica situația și a dispune măsuri clare. Nu vom accepta ca oamenii să plătească sume necuvenite.”

Ce prevede Articolul 281 din Codul Fiscal

„În cazul livrărilor de bunuri și al prestărilor de servicii care se efectuează continuu, altele decât cele prevăzute la alin. (7), cum sunt livrările de gaze naturale, de apă, de energie electrică, serviciile de telefonie, de închiriere, de leasing, de concesionare, de arendare de bunuri, de acordare cu plată pentru o anumită perioadă a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct și superficie, asupra unui bun imobil, și alte livrări/prestări asemenea, se consideră că livrarea de bunuri/prestarea de servicii este efectuată la fiecare dată prevăzută în contract pentru plata bunurilor livrate/serviciilor prestate sau, în lipsa unei astfel de prevederi contractuale, la data emiterii unei facturi, dar perioada de decontare nu poate depăși un an.”

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe: „să dea înapoi banii luați pentru perioada 01 iulie – 01 august”

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe a transmis o solicitare prin care cere Ministerului de Finanțe „să dea înapoi banii luați românilor pentru perioada 01 iulie – 01 august 2025”.

„Aproape fiecare român primește cel puțin o factură de telefonie, utilități, leasing, sală de sport sau alte servicii cu prestare continuă. Această situație a apărut ca urmare a omisiunii de a modifica corespunzător prevederile articolului 281 din Codul fiscal, în momentul creșterii cotei TVA.

1. Rectificarea urgentă a situației prin modificarea de îndată a legislației incidente, astfel încât să fie eliminate efectele acestei erori.

2. Introducerea unei reglementări clare care să prevadă returnarea către cetățeni a sumelor plătite nejustificat cu titlu de TVA majorată pentru perioada 01 iulie – 01 august 2025”, se arată în scrisoarea acestuia.

Foto: Mediafax/Alexandru Dobre

Autorul recomandă: