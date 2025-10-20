I-a fost milă de ea pentru că cerșea, dar românca o storcea de bani și o amenința. Coșmarul trăit de o bătrână din Italia timp de 2 ani

O româncă în vârstă de 48 de ani a fost arestată în Mentana, provincia Roma, acuzată fiind de estorcare în dauna unei femei de 80 de ani din Italia.

Arestarea a avut loc chiar în timpul unui flagrant, după un apel la numărul de urgență, făcut chiar de pensionară.

Incidentul s-a petrecut în dimineața zilei de 14 octombrie, atunci când carabinierii au intervenit la domiciliul bătrânei, găsind-o în stare de șoc și în lacrimi.

Bătrâna le-a povestit carabinierilor că, de mai bine de doi ani, era victima unor cereri repetate de bani din partea femeii de 48 de ani, pe care o cunoscuse cu ani în urmă, în apropierea unui supermarket din Mentana, unde aceasta cerea de pomană.

Relația lor, începută initial din compasiune, deoarece bătrânei i s-a făcut milă de româncă, s-ar fi transformat treptat într-o formă de constrângere psihologică.

Conform declarațiilor victimei, femeia ar fi amenințat-o în repetate rânduri și ar fi forțat-o să îi plătească circa 1.000 de euro pe lună, vreme de peste doi ani, pentru o sumă totală de mai multe mii de euro.

După ce a găsit curajul să denunțe abuzul, femeia a colaborat cu carabinierii pentru a organiza un flagrant în locuința sa.

Astfel, în ziua stabilită, românca s-a prezentat pentru a încasa 70 de euro, dar imediat a fost blocată și arestată. Bnaii au fost restituiți victimei. Apoi, la dispoziția Parchetului din Tivoli, suspecta a fost transferată la închisoarea Rebibbia din Roma, acolounde urmează să fie prezentată în fața judecătorului de instrucție pentru audierea de confirmare a arestului.

Conform carabinierilor, ancheta face parte dintr-o amplă operațiune de combatere a infracțiunilor îndreptate împotriva persoanelor vulnerabile, aceasta fiind o prioritate pentru structurile de ordine din provincia Roma.

