Ilie Bolojan a anunțat intrarea României în ultima etapă din procesul de ADERARE la OCDE. Ce obiectiv de finalizare și-a propus Guvernul

România e tot mai aproape să devină membru OCDE. Țara a încheiat aproape două treimi din cele 25 de evaluări necesare pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, a anunțat premierul Ilie Bolojan, după o întâlnire cu secretarul general al organizației, Mathias Cormann.

„La trei ani de la primirea foii de parcurs, România este din ce în ce mai aproape de îndeplinirea acestui obiectiv”, a declarat premierul, mulțumind tuturor celor implicați în proces.

Premierul a subliniat că statutul de membru OCDE va permite României să preia cele mai bune practici în domeniile de politici publice și să participe mai activ la soluții pentru provocările globale.

„Într-un context geopolitic tot mai impredictibil, OCDE reprezintă o platformă esențială pentru afirmarea valorilor în care credem”, a spus Bolojan. „Suntem hotărâți să facem tot ceea ce ține de noi pentru ca România să adere la OCDE în anul viitor. Suntem pe deplin conștienți de oportunitatea pe care o avem în față pentru modernizarea politicilor și practicilor noastre pentru vieți mai bune, așa cum spune și deviza OCDE”, a adăugat premierul.

România a primit foaia de parcurs pentru aderarea la OCDE în 2022, iar procesul presupune 25 de evaluări tehnice în diverse domenii, de la guvernanță și anticorupție la politici fiscale, educație și mediu. Obiectivul oficial al guvernului este ca țara să devină membru cu drepturi depline în 2026.

Procesul de aderare al României la OCDE a cunoscut progrese semnificative în 2025. Până acum, țara a încheiat aproape două treimi din cele 25 de evaluări tehnice prevăzute, obținând avize favorabile în domenii precum politicile agricole și alinierea standardelor economice.

Surse foto: Profimedia

