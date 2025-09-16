Prima pagină » Actualitate » Ilie Bolojan, insensibil la oda lui Gabriel Liiceanu, care îl compara cu „Moise”: „Nu descrierea este importantă”

Ilie Bolojan, insensibil la oda lui Gabriel Liiceanu, care îl compara cu „Moise”: „Nu descrierea este importantă”

Ruxandra Radulescu
16 sept. 2025, 22:14, Actualitate
Ilie Bolojan, insensibil la oda lui Gabriel Liiceanu, care îl compara cu

Ilie Bolojan a reacționat la oda pe care i-a dedicat-o filozoful Gabriel Liiceanu, în care l-a comparat pe premier cu Moise. Prim-ministru a precizat că „nu cuvintele sunt importante”. 

Întrebat cu privire faptul că filozoful Gabriel Liiceanu l-a comparat cu Moise și că și-a exprimat și dorința de a-l clona de 40 de ori pe fostul edil al Oradei, Ilie Bolojan a precizat că „nu cuvintele sunt importante”.

La întrebarea: „Vă considerați un „Moise” al poporului român?”, Ilie Bolojan a răspuns:

„Este forma pe care dnul. Liiceanu a găsit-o. A scris un articol. Încerc să-mi fac datoria acolo unde sunt, așa cum am făcut-o și la primăria Oradea și la consiliul județean Bihor. Nu descrierea este importantă ci ceea ce face fiecare dintre noi.”, a răspuns scurt Bolojan.

FOTO: captură A3

Citește și

VIDEO De ce o treime dintre români nu reușesc să își ia toate zilele de CONCEDIU la care au dreptul. Unii pleacă în vacanță o dată pe an, doar vara
22:09
De ce o treime dintre români nu reușesc să își ia toate zilele de CONCEDIU la care au dreptul. Unii pleacă în vacanță o dată pe an, doar vara
POLITICĂ Ilie Bolojan, cinic cu privire la concedierea bugetarilor: „Nimeni nu e fericit. Măcar să nu o faci degeaba, ar însemna să îți bați joc”
21:58
Ilie Bolojan, cinic cu privire la concedierea bugetarilor: „Nimeni nu e fericit. Măcar să nu o faci degeaba, ar însemna să îți bați joc”
ACTUALITATE Ilie Bolojan recunoaște că reformele de austeritate sunt un EȘEC: „Nu putem închide cu un deficit sub 8% cu toate măsurile pe care le-am luat”
21:42
Ilie Bolojan recunoaște că reformele de austeritate sunt un EȘEC: „Nu putem închide cu un deficit sub 8% cu toate măsurile pe care le-am luat”
ULTIMA ORĂ Bolojan: România plătește 11 miliarde de euro pe dobânzi în 2025, cât autostrada Moldovei
21:41
Bolojan: România plătește 11 miliarde de euro pe dobânzi în 2025, cât autostrada Moldovei
JUSTIȚIE Alex Florența contracarează criticile lui Nicușor Dan, legate de managementul PÎCCJ: „În acest an avem cel mai mare coeficient de fermitate”
21:25
Alex Florența contracarează criticile lui Nicușor Dan, legate de managementul PÎCCJ: „În acest an avem cel mai mare coeficient de fermitate”
JUSTIȚIE Alex Florența: „România, ținta unei tentative de lovituri de stat”. Avertismentul procurorului în privința războiului hibrid
21:01
Alex Florența: „România, ținta unei tentative de lovituri de stat”. Avertismentul procurorului în privința războiului hibrid
Mediafax
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost prins: era căutat după ce a fugit de la locul accidentului
Digi24
Cine e „escrocul de pe Tinder”, care a fost arestat pe un aeroport din Georgia, la cererea Interpol
Cancan.ro
Primele imagini de la încătușarea lui Toto Dumitrescu! Cum a fost săltat de acasă
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Companiile preferă „angajații maturi, cu rate și copii”. Tinerii români, în topul șomajului european: „Nu vrem să fim sclavi pe plantație”
Mediafax
Procurorii au mers pe urmele candidaturii lui Călin Georgescu. Cum a plănuit candidatura și „rețeaua de suport”
Click
Victor Ponta, confesiuni despre divorțul cu Daciana Sârbu. Regretul care îl macină pe fostul premier: „Îmi doresc ca...”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Maria a murit în mod tragic, în urmă cu 41 de ani. Acum, un bărbat și-a mărturisit fapta, iar poliția este surprinsă de un detaliu
Digi24
Cum e organizată apărarea antiaeriană a NATO în Europa și cât de eficientă e în respingerea dronelor rusești
Cancan.ro
BREAKING | Toto Dumitrescu a fost prins de Poliția Română! Ce urmează acum
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
observatornews.ro
Planul lui Iohannis pentru a nu plăti ANAF 1 milion de euro, bani câştigaţi ilegal din chirii
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Ce au descoperit anchetatorii în sângele lui Toto Dumitrescu. Fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu a fost găsit după două zile de căutări: „M-am speriat”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prețul unei Dacia Duster cu GPL și 100.000 km
Descopera.ro
„Extratereștrii au declanșat viața pe Pământ”: adevăr sau ficțiune?
Capital.ro
Călin Georgescu are două noi dosare penale. De ce este acuzat fostul candidat la președinție
Evz.ro
Cum arată Cliff House, cea mai periculoasă casă din lume
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
Ce spune Nicușor Dan cu privire la SPP-istul care a întors privirile domnișoarelor. Mai este sau nu în slujba edilului?
RadioImpuls
Unde a dispărut SPP-istul lui Nicușor Dan? De ce nu a mai fost văzut Ionuț, tânărul care a pus româncele pe jar, alături de președintele României: „E o persoană foarte profesionistă și foarte pozitivă”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Statui colosale ale faraonilor și sfinxi misterioși, scoși din apele de lângă Alexandria
GUVERN Bolojan, replică pentru Nicușor Dan, după ce i-a promis că nu crește TVA: A rezultat că nu este posibilă o corecție fiscală fără creșterea de TVA
22:09
Bolojan, replică pentru Nicușor Dan, după ce i-a promis că nu crește TVA: A rezultat că nu este posibilă o corecție fiscală fără creșterea de TVA
ULTIMA ORĂ Scandal pe alegerile din Capitală înainte să înceapă: AUR a depus plângere la Parchet și AEP pentru depășirea termenul de organizare a alegerilor
22:04
Scandal pe alegerile din Capitală înainte să înceapă: AUR a depus plângere la Parchet și AEP pentru depășirea termenul de organizare a alegerilor
EMISIUNI Marius Tucă Show începe miercuri, 17 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Călin Popescu Tăriceanu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 17 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Călin Popescu Tăriceanu
GUVERN Bolojan: Nu folosesc demisia ca o formă de presiune. Premierul dă vina pe așa numitele știri care apar câteodată
21:58
Bolojan: Nu folosesc demisia ca o formă de presiune. Premierul dă vina pe așa numitele știri care apar câteodată
VIDEO Armata israeliană prezintă imagini cu asaltul tancurilor în GAZA /UE avertizează Israelul din cauza situației umanitare
21:46
Armata israeliană prezintă imagini cu asaltul tancurilor în GAZA /UE avertizează Israelul din cauza situației umanitare
VIDEO Victor Ponta: „Sunt șocat că niciun reprezentant al României nu a transmis vreun mesaj în legătură cu asasinatul lui Charlie Kirk”
21:34
Victor Ponta: „Sunt șocat că niciun reprezentant al României nu a transmis vreun mesaj în legătură cu asasinatul lui Charlie Kirk”