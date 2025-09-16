Ilie Bolojan, insensibil la oda lui Gabriel Liiceanu, care îl compara cu „Moise”: „Nu descrierea este importantă”

Ilie Bolojan a reacționat la oda pe care i-a dedicat-o filozoful Gabriel Liiceanu, în care l-a comparat pe premier cu Moise. Prim-ministru a precizat că „nu cuvintele sunt importante”.

Întrebat cu privire faptul că filozoful Gabriel Liiceanu l-a comparat cu Moise și că și-a exprimat și dorința de a-l clona de 40 de ori pe fostul edil al Oradei, Ilie Bolojan a precizat că „nu cuvintele sunt importante”.

La întrebarea: „Vă considerați un „Moise” al poporului român?”, Ilie Bolojan a răspuns:

„Este forma pe care dnul. Liiceanu a găsit-o. A scris un articol. Încerc să-mi fac datoria acolo unde sunt, așa cum am făcut-o și la primăria Oradea și la consiliul județean Bihor. Nu descrierea este importantă ci ceea ce face fiecare dintre noi.”, a răspuns scurt Bolojan.

FOTO: captură A3