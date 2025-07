Ilie Bolojan l-a numit consilier onorific pe dr. Herman Berkovits, medicul lui Netanyahu. „Mă bucur că am ONOAREA de a ajuta România”

Originar din Târgu Lăpuș și absolvent al Facultății de Medicină din Cluj, dr. Herman Berkovits este unul dintre cei mai respectați medici din Israel, dar nu și-a uitat niciodată rădăcinile românești.

Numit consilier onorific de premierul Ilie Bolojan, dr. Herman Berkovits spune că le vorbește tuturor despre România.

„Dragostea mea pentru aceste două țări mă face să fiu intermediarul multor întâlniri care contează. Le vorbesc tuturor despre România: lui Benjamin Netanyahu, pacienților mei, prietenilor mei. Le spun cât de frumoasă este țara asta – pădurile, munții, oamenii. România are de toate”, a declarat dr. Berkovits într-un interviu acordat DC News.

Un nume important în medicina internațională

Dr. Herman Berkovits a plecat în Israel în anul 1975. Își făcuse rezidențiatul în spitalele din Maramureș și Suceava, iar apoi a devenit un nume important în medicina internațională, fiind și consilier pe sănătate pentru lideri politici din Israel.

Au trecut aproape 50 de ani de la plecarea în Israel, iar dr. Herman Berkovits revine în viața publică românească prin această numire în echipa premierului Ilie Bolojan.

Spune că tot ceea ce face este izvorât din inimă.

„Nu fac aceste lucruri pentru titluri, le fac din inimă, din dragoste pentru România. Mă bucur că am onoarea de a ajuta România prin această poziție. Voi face tot ce pot pentru a realiza și mai multe relații între România și Israel”, a declarat Berkovits, potrivit sursei citate.

„De când am plecat din România am rămas legat de România”

Numirea în funcția de consilier onorific, în echipa premierului Ilie Bolojan, este o onoare pentru dr. Herman Berkovits, iar acesta spune că încearcă să facă foarte multe legături între România și Israel.

„De când am plecat din România am rămas legat de România. Încerc să fac foarte multe legături între România și Israel în sensul în care cunosc foarte mulți politicieni din Israel. De asemenea, sunt medicul și prietenul premierului Benjamin Netanyahu.

Mereu mă bucur când se fac relații între aceste două țări. Am o mare satisfacție că pot ajuta, mai ales că sunt și israelian, și cetățean român. În demersurile mele de a ajuta România îmi este alături și soția mea care este tot româncă. Este născută la Târgu Mureș. Și ea are legături cu soțiile multor personalități din Israel. Așa că mă bucur că pot să ajut România. Mă bucur că am această onoare, de a face parte din echipa premierului Ilie Bolojan.

Dar aceste lucruri le fac din inimă, nu pentru titluri, le fac din dragoste pentru România. Sunt onorat și mă bucur că pot face legături între România și Israel. Dragostea mea pentru aceste țări mă face să fiu intermediarul multor întâlniri care contează. Îi mulțumesc premierului Ilie Bolojan pentru că m-a ales să fiu în echipa lui. Voi face tot ce pot pentru a realiza și mai multe relații între cele două țări”, a declarat dr. Herman Berkovits.

