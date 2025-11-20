Ilie Ilașcu este înmormântat azi la cimitirul Bellu. Mesajul Maiei Sandu: „Declarăm zi de doliu în amintirea eroului Republicii Moldova”

Ilie Ilașcu, fostul deţinut politic al regimului separatist de la Tiraspol, va fi înmormântat joi la Cimitirul Bellu din București. Preşedinta Maia Sandu a decretat zi de doliu naţional în Republica Moldova.

Sicriul cu trupul său neînsufleţit a fost depus la capela Bisericii Sfânta Sofia de la Bucureşti.

„Joi, când Ilie Ilaşcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din Bucureşti, declarăm zi de doliu în amintirea eroului Republicii Moldova. Un om care a stat faţă-n faţă cu un stat agresor. Şi care a rezistat. Nu doar a rezistat – ci a rămas liber”, a transmis Maia Sandu.

Tot azi, la Palatul Naţional „Nicolae Sulac” din Chişinău, va avea loc, între orele 10:00 – 13:00, o ceremonie simbolică de rămas-bun. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un omagiu în memoria lui Ilie Ilaşcu, pe care l-a numit „un simbol al rezistenţei şi al luptei pentru integritate”.

„În cei nouă ani de detenţie ilegală, el a fost torturat, ameninţat, a trecut prin execuţii simulate cu gloanţe oarbe pentru a-l dărâma. Dar el nu şi-a trădat ţara. Ilie Ilaşcu a ales, cu fruntea mereu sus, să meargă la moarte pentru independenţa Republicii Moldova şi va rămâne un simbol al tuturor moldovenilor. Important este să transmitem lecţia lui de patriotism şi către generaţiile tinere. Sacrificiile lui să rămână în memoria noastră şi să ne ofere – în momentele de cumpănă – acea credinţă, atât de necesară, în puterea neamului de a-şi construi destinul”, a subliniat Maia Sandu, citată de Radio Moldova.

Ilie Ilaşcu, fost deţinut politic al regimului separatist de la Tiraspol în perioada anilor 1992 – 2001, a decedat pe 17 noiembrie, la vârsta de 73 de ani.

Recomandarea autorului: