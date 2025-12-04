Prima pagină » Știri externe » Statele Unite, măturate de un ciclon polar. Furtuna a adus și temperaturi de -26 de grade Celsius

Statele Unite, măturate de un ciclon polar. Furtuna a adus și temperaturi de -26 de grade Celsius

Statele Unite, măturate de un ciclon polar. Furtuna a adus și temperaturi de -26 de grade Celsius

Un ciclon polar mătură Statele Unite. Furtuna de zăpadă a venit cu temperaturi record, în unele orașe, de minus 26 de grade Celsius și un strat de omăt de aproape 30 de centimetri. Au avut loc sute de incidente, iar traficul a fost paralizat.

Un șofer și-a pierdut viața, iar altul a stat ore în șir suspendat la zeci de metri înălțime, după ce camionul pe care îl conducea a derapat și era cât pe ce să cadă de pe un pod.

El a rămas suspendat la peste 30 de metri înălțime, operațiunea de salvare a acestuia a durat mai bine de cinci ore. Pompierii au ținut camionul cu cabluri pe care le-au legat de utilaje foarte grele, folosite pentru demolări. Circulația, deja îngreunată de zăpadă, a fost oprită, iar șoferii au stat ore-n şir în coloană.

Fac asta de 35 de ani, iar asta e una dintre cele mai complexe operațiuni de salvare la care am participat. Am avut câteva camioane ce au căzut de pe pod, dar asta e pentru prima dată când am avut unul suspendat, a explicat Jeremy Bryant, pompier, potrivit Observator News.

Ciclonul polar care mătură Statele Unite

Prima furtună de zăpadă din acest sezon a lovit centrul și nordul Statelor Unite, iar stratul de omăt a ajuns, în apropiere de New York, la 30 de centimetri.

Cele mai multe accidente, peste 600, s-au înregistrat în Pennsylvania. Temperaturile au ajuns la minus cinci grade Celsius și s-a format polei.

Acest ciclon a adus temperaturi record în mai multe orașe din centrul Statelor Unite. Cel mai frig a fost în orașul Fargo, unde mercurul din termometre a coborât până la -26 de grade Celsius.

Meteorologii au precizat că vremea rea va continua și i-a îndrumat pe cei 50 de milioane de americani afectați de acest val de frig să încerce pe cât posibil să rămână în case.

