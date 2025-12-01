Îmbulzeală fără precedent la stația de metrou Unirii. Oamenii se înghesuie să ajungă la Parada de 1 Decembrie

Este îmbulzeală fără precedent la stația de metrou Unirii, la ora aceasta (10:50). Sute de persoane se înghesuie în vagoane pentru a ajunge la Parada de 1 Decembrie. În imaginile surprinse de GÂNDUL se poate observa haosul creat în subteran. Intervalul de succedare este de 7-9 minute, la momentul actual.

La ora 11:00 începe Parada de 1 Decembrie la Piața Arcul de Triumf din București. Drumul până la zona în care are ceremonia, însă, a devenit un „calvar” pentru mulți dintre cetățeni. La ora aceasta, 10:50, oamenii se înghesuite în vagoanele de metrou, pentru a ajunge la destinație. Majoritatea așteaptă chiar și al doilea tren, pentru a urca. GÂNDUL a surprins imagini de la stația de metrou Unirii, în urmă cu scurt timp.

„Furnicarul” subteran de la Unirii: oamenii se îmbulzesc să ajungă la paradă

Este un adevărat „furnicar” subteran, așa cum se poate observa în videoclipul de mai sus, precum și în fotografiile din galerie. Haosul creat a adus și momente dramatice la metrou. Un copil a început să plângă, după ce tatăl lui a rămas în afara vagonului, pe peron.

Parada de 1 Decembrie la Arcul de Triumf

Parada de 1 Decembrie din București începe de la ora 11:00 și are loc în Piața Arcul de Triumf. Aici, vor defila aproape 3.000 de militari și specialiști din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor. La paradă vor lua parte și 220 de mijloace tehnice, precum și 45 de aeronave. Mai multe detalii AICI.