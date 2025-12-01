Prima pagină » Știri politice » Maia Sandu, mesaj pentru români, de 1 Decembrie: Pacea și democrația sunt „mai amenințate acum mai mult ca oricând”

Maia Sandu, mesaj pentru români, de 1 Decembrie: Pacea și democrația sunt „mai amenințate acum mai mult ca oricând"

Ruxandra Radulescu
01 dec. 2025, 11:00, Știri politice
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat în mesajul cu ocazia Zilei Naţionale a României, că momentul istoric de la 1 decembrie 1918 reprezintă: „un moment care a deschis acum mai bine de un secol drumul spre pace, libertate şi democraţie pentru poporul român”. Liderul de la Chișinău a precizat „aceste valori sunt ameninţate acum mai mult ca oricând”.

Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare adresat României Ziua Naţională.

„Astăzi celebrăm momentul istoric de la 1 decembrie 1918 – un moment care a deschis acum mai bine de un secol drumul spre pace, libertate şi democraţie pentru poporul român. Aceste valori sunt însă ameninţate acum mai mult ca oricând”, a menţionat Maia Sandu.

Preşedinta Maia Sandu a mai punctat că avem datoria să onorăm prin fapte eforturile şi sacrificiile celor care au făcut posibilă decizia istorică de la Alba Iulia.

„Să apărăm moştenirea lor, pentru ca şi noi, la rândul nostru, să lăsăm copiilor şi nepoţilor un spaţiu românesc în care să poată trăi liber, demn şi cu respect pentru valorile naţionale”, a mai spus preşedintele Republicii Moldova.

