Impozit dublu pentru acești români de la bloc. Au crezut că sunt în legalitate, dar s-au înșelat: De la 400 la 800 de lei / Probleme și la vânzarea apartamentului

Cei care și-au închis balconul cu termopan sau l-au transformat într-o cameră în plus, fără autorizație, riscă să plătească un impozit dublu pentru întregul apartament, nu doar pentru balcon, transmite Observator.

De exemplu, dacă în prezent plătesc 400 de lei pe an, suma ar putea ajunge la 800 de lei. Acest impozit majorat s-ar aplica până la intrarea în legalitate.

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Probleme pot avea inclusiv cei care și-au închis balconul în urmă cu 10 sau 20 de ani, dar și cei care au cumpărat apartamentul în această formă, cu modificările deja făcute.

Pentru a rezolva situația, proprietarii trebuie să se adreseze primăriei și să obțină documentele necesare pentru intrarea în legalitate. Dacă au demolat și peretele dintre balcon și sufragerie, lucrurile se complică.

În acest caz, ar putea avea nevoie de o expertiză tehnică pentru a demonstra că structura de rezistență a blocului nu a fost afectată.

Ce probleme poate crea un balcon modificat fără autorizație

În anumite situații, lucrările nu pot fi autorizate, iar proprietarii ar putea fi obligați să readucă spațiul la forma inițială, desființând modificările realizate fără acte.

În plus, un balcon modificat fără autorizație poate crea probleme și atunci când proprietarul vrea să vândă apartamentul, deoarece situația din acte nu mai corespunde cu realitatea.

Plata unui impozit mai mare nu rezolvă însă problema de fond. Chiar dacă achită suma majorată, proprietarii trebuie în continuare să intre în legalitate, acolo unde acest lucru este posibil.