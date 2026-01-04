În Argeş, să faci ce zice drumarul, nu ce face. Regia de Drumuri are curtea plină de gropi şi noroi, iar la intrare nu e făcută pârtie

Regia Autonomă de Drumuri R.A. a Consiliului Judeţean Argeş pare să funcţioneze după vechea vorbă românească potrivit căreia croitorul nu are haine bune, cizmarul are încălţămintea ruptă, iar drumarul n-are pârtie făcută şi nici asfalt în curte. Prefectul de Argeş, Ioana Făcăleaţă, a postat duminică dimineaţă câteva fotografii însoţite de un text din care reiese că s-a asigurat că totul e bine pe drumurile judeţene.

Numai că, din pozele postate, reiese că situaţia drumurilor din Argeş o fi una bună, dar nu pare la fel de bună şi în curtea companiei de drumuri a CJ Argeş.

După cum se poate vedea din poze, noroiul şi gropile din curtea companiei de stat fac casă bună cu pârtia nefăcută de la intrarea în instituţie.

