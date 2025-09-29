Generalul SRI Florian Coldea ar fi fost prezent la Monaco, la o petrecere organizată într-un restaurant elitist, chiar în seara zilei când a fost anunțat decesul generalului Dumitru Dumbravă. Coldea a transmis un mesaj emoționant la două zile după moartea bunului său prieten.

Informațiile au fost publicate de Antena 3, care a arătat mai multe imagini cu o petrecere din Monaco, la care a luat parte controversatul fost director adjunct al SRI. Potrivit acestor secvențe, petrecerea a fost una tematică, inspirată de faimosul Carnaval de la Rio.

Fostul director adjunct al SRI a petrecut la un faimos restaurant de lux din Monaco

Restaurantul Amazónico Monte-Carlo, vizitat vineri seară de generalul Coldea, este unul de lux, fiind amplasat în centrul emblematicei Place du Casino din Monaco. Este vorba de un local extravagant, tematic, care propune o experiență multi-senzorială în pădurile tropicale amazonie. Creată de Sandro Silva și Marta Seco la Madrid în 2016, rețeaua de restaurante a deschis locații la Londra și Dubai.

Coldea a transmis un omagiu după moartea bunului său prieten Dumitru Dumbravă

„Cu profundă tristețe, deplâng pierderea unui prieten cu care am împărtășit aproape douăzeci de ani de muncă, provocări și reușite, dintre care mai mult de jumătate dedicate apărării intereselor de securitate ale României.

Generalul de brigadă Dumitru Dumbravă mi-a fost mai întâi colaborator apropiat, un camarad în slujba patriei și apoi, timp de mulți ani, un prieten de neînlocuit”, a transmis Coldea.

„Am avut privilegiul de a colabora cu un profesionist desăvârșit, cu o carieră exemplară, care a fost permanent dedicat apărării legii și loial țării, instituției pe care a servit-o și familiei sale.

(…) Eforturile sale neobosite pentru apărarea legalității activităților Serviciului, pentru protejarea securității naționale și a statului de drept (…) au fost confirmate de autoritățile competente (în ciuda tuturor criticilor), dar și de partenerii internaționali”, a continuat Coldea. Generalul SRI a amintit implicarea lui Dumbravă în consolidarea rolului SRI și în introducerea motto-ului „Patria a priori!”, care reflecta crezul profesional al generalului.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Florian Coldea, pios omagiu la moartea lui Dumitru Dumbravă. Cei doi generali, buni prieteni, erau colegi de lot în procesul demarat de DNA în iulie

Generalul SRI Dumitru Dumbravă, fost șef al Direcţiei Juridice a Serviciului Român de Informaţii, a încetat din viață