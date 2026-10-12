Cunoscut pe TikTok sub numele de „bogpr”, omul de afaceri Bogdan Peșchir s-a oferit să contribuie la promovarea campaniei prezidențiale a lui Călin Georgescu, susținând că dispune de resursele financiare și de mijloacele necesare pentru a aduce transmisiunile dedicate candidatului în topul clasamentelor platformei. Stenogramele incluse în dosarul trimis în judecată dezvăluie și modul în care informațiile despre implicarea sa au ajuns la Călin Georgescu și la coordonatorul campaniei electorale, scrie MEDIAFAX. Din informațiile publicate de sursa citată, nu reiese niciun moment că Peșchir ar fi primit bani de la Georgescu sau că ar fi pretins ceva în schimbul susținerii candidatului.

Peșchir beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tor parcursul procedurilor judiciare și începerea judecății nu echivalează cu condamnarea sa.

Înainte cu doar 11 zile de primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024, Bogdan Peșchir, cunoscut pe TikTok drept „bogpr”, a luat legătura cu o persoană din echipa de campanie a lui Călin Georgescu. Omul de afaceri se oferea să contribuie la promovarea candidatului pe rețelele sociale, transmițând că are „câteva idei și mulți bani”.

În perioada următoare, omul de afaceri a discutat despre implicarea influencerilor, tehnici de promovare, experimente desfășurate pe mai multe conturi și modalități de a spori vizibilitatea lui Georgescu pe platformă. Într-un schimb privat de mesaje, Peșchir se lăuda: „Le-am dat șah-mat la TikTok”, relatează sursa citată anterior.

Stenogramele din dosarul în care acesta a fost trimis în judecată oferă detalii despre începutul colaborării sale cu persoane din echipa candidatului, felul în care informațiile despre acțiunile sale au ajuns la Călin Georgescu și modul în care omul de afaceri își prezenta propria contribuție la mobilizarea alegătorilor.

Conversațiile apar în dosarul în care Bogdan Peșchir a fost trimis acum în judecată pentru coruperea alegătorilor, în formă continuată, cu 874 de acte materiale. Documentele consultate de Mediafax cuprind mesaje recuperate de anchetatori și procese-verbale ale perchezițiilor informatice. Conversațiile au avut loc în mare parte în noiembrie 2024, în perioada premergătoare primului tur al alegerilor prezidențiale, când promovarea lui Călin Georgescu pe TikTok a înregistrat o creștere semnificativă.

Conform procurorilor, Bogdan Peșchir nu a trimis doar cadouri virtuale creatorilor de conținut de pe TikTok, ci a urmărit să pună la punct un sistem de promovare electorală bazat pe popularitatea sa pe platformă și pe legăturile cu influencerii.

Prima discuție dintre „bogpr” și o persoană din campania lui Georgescu

Potrivit dosarului, primele contacte directe ale lui Peșchir cu persoane din echipa de campanie a lui Georgescu datează din 13 noiembrie 2024. „bogpr” a contactat-o pe Areta Ildiko Totoliciu, o persoană implicată în recrutarea susținătorilor candidatului independent.

Bogdan Peșchir: „Bună dimineața / Vreau sa va sprijin”

Areta Ildiko Totoliciu: „Buna dimineata. / Cum anume?”

Bogdan Peșchir: „Nu stiu exact, am cateva idei, si multi bani :)”

Areta Ildiko Totoliciu îi explică faptul că echipa se ocupa de promovarea online și dezvăluie existența unei „baze de trolli” folosite pentru promovarea candidatului pe internet.

Areta Ildiko Totoliciu: „Noi promovam on line cea mai mare baza «de trolli», cu flyere,afise in format pdf.”

„Una din ideile mele era sa pun un cont de tiktok care sa faca «live» dar cu diverse inregistrari/clipuri cu dvs / Si sa il pun pe clasementul de tiktok Romania pe locul 1 zilnic”, îi scrie Bogdan Peșchir.

Deși Totoliciu nu înțelege cum ar putea fi posibil acest lucru, Peșchir îi explică faptul că fiecare creator care transmite LIVE poate primi cadouri virtuale, iar valoarea acestora contribuie la poziția ocupată în clasamentele platformei.

Areta Ildiko Totoliciu: „Aaa si adica vreti sa plătiți cu aceste cadouri?”

Bogdan Peșchir: „Da”

„BogPR” s-ar fi oferit voluntar să îl ajute pe Georgescu în campanie

În timpul discuției cu Areta Ildiko Totoliciu, Bogdan Peșchir a mărturisit că s-ar fi oferit să îl ajute și pe George Simion în campanie. Omul de afaceri a dezvăluiot că îl urmărea pe Călin Georgescu de mai mult timp și că sprijinise campania lui George Simion pe TikTok.

Bogdan Peșchir: „Eu am ajutat campania lui Simion pana acum pe tiktok dar cand am vazut ca si dansul candideaza si are sustinere in comentatii etc de la multi oameni / Am luat decizia sa va contactez si sa va ajut pe dvs”.

Areta Ildiko Totoliciu: „Interesant / Mi se pare ciudata aceasta oferta!”.

Bogdan Peșchir: „Da, nu pot vota si sustine pe Simion cand exista Calin Georgescu ca si candidat / In ciuda sanselor mai mici, realistic”.