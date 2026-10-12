Cunoscut pe TikTok sub numele de „bogpr”, omul de afaceri Bogdan Peșchir s-a oferit să contribuie la promovarea campaniei prezidențiale a lui Călin Georgescu, susținând că dispune de resursele financiare și de mijloacele necesare pentru a aduce transmisiunile dedicate candidatului în topul clasamentelor platformei. Stenogramele incluse în dosarul trimis în judecată dezvăluie și modul în care informațiile despre implicarea sa au ajuns la Călin Georgescu și la coordonatorul campaniei electorale, scrie MEDIAFAX. Din informațiile publicate de sursa citată, nu reiese niciun moment că Peșchir ar fi primit bani de la Georgescu sau că ar fi pretins ceva în schimbul susținerii candidatului.
Peșchir beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tor parcursul procedurilor judiciare și începerea judecății nu echivalează cu condamnarea sa.
Înainte cu doar 11 zile de primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024, Bogdan Peșchir, cunoscut pe TikTok drept „bogpr”, a luat legătura cu o persoană din echipa de campanie a lui Călin Georgescu. Omul de afaceri se oferea să contribuie la promovarea candidatului pe rețelele sociale, transmițând că are „câteva idei și mulți bani”.
În perioada următoare, omul de afaceri a discutat despre implicarea influencerilor, tehnici de promovare, experimente desfășurate pe mai multe conturi și modalități de a spori vizibilitatea lui Georgescu pe platformă. Într-un schimb privat de mesaje, Peșchir se lăuda: „Le-am dat șah-mat la TikTok”, relatează sursa citată anterior.
Stenogramele din dosarul în care acesta a fost trimis în judecată oferă detalii despre începutul colaborării sale cu persoane din echipa candidatului, felul în care informațiile despre acțiunile sale au ajuns la Călin Georgescu și modul în care omul de afaceri își prezenta propria contribuție la mobilizarea alegătorilor.
Conversațiile apar în dosarul în care Bogdan Peșchir a fost trimis acum în judecată pentru coruperea alegătorilor, în formă continuată, cu 874 de acte materiale. Documentele consultate de Mediafax cuprind mesaje recuperate de anchetatori și procese-verbale ale perchezițiilor informatice. Conversațiile au avut loc în mare parte în noiembrie 2024, în perioada premergătoare primului tur al alegerilor prezidențiale, când promovarea lui Călin Georgescu pe TikTok a înregistrat o creștere semnificativă.
Conform procurorilor, Bogdan Peșchir nu a trimis doar cadouri virtuale creatorilor de conținut de pe TikTok, ci a urmărit să pună la punct un sistem de promovare electorală bazat pe popularitatea sa pe platformă și pe legăturile cu influencerii.
Potrivit dosarului, primele contacte directe ale lui Peșchir cu persoane din echipa de campanie a lui Georgescu datează din 13 noiembrie 2024. „bogpr” a contactat-o pe Areta Ildiko Totoliciu, o persoană implicată în recrutarea susținătorilor candidatului independent.
Bogdan Peșchir: „Bună dimineața / Vreau sa va sprijin”
Areta Ildiko Totoliciu: „Buna dimineata. / Cum anume?”
Bogdan Peșchir: „Nu stiu exact, am cateva idei, si multi bani :)”
Areta Ildiko Totoliciu îi explică faptul că echipa se ocupa de promovarea online și dezvăluie existența unei „baze de trolli” folosite pentru promovarea candidatului pe internet.
Areta Ildiko Totoliciu: „Noi promovam on line cea mai mare baza «de trolli», cu flyere,afise in format pdf.”
„Una din ideile mele era sa pun un cont de tiktok care sa faca «live» dar cu diverse inregistrari/clipuri cu dvs / Si sa il pun pe clasementul de tiktok Romania pe locul 1 zilnic”, îi scrie Bogdan Peșchir.
Deși Totoliciu nu înțelege cum ar putea fi posibil acest lucru, Peșchir îi explică faptul că fiecare creator care transmite LIVE poate primi cadouri virtuale, iar valoarea acestora contribuie la poziția ocupată în clasamentele platformei.
Areta Ildiko Totoliciu: „Aaa si adica vreti sa plătiți cu aceste cadouri?”
Bogdan Peșchir: „Da”
În timpul discuției cu Areta Ildiko Totoliciu, Bogdan Peșchir a mărturisit că s-ar fi oferit să îl ajute și pe George Simion în campanie. Omul de afaceri a dezvăluiot că îl urmărea pe Călin Georgescu de mai mult timp și că sprijinise campania lui George Simion pe TikTok.
Bogdan Peșchir: „Eu am ajutat campania lui Simion pana acum pe tiktok dar cand am vazut ca si dansul candideaza si are sustinere in comentatii etc de la multi oameni / Am luat decizia sa va contactez si sa va ajut pe dvs”.
La doar o zi după prima discuție cu „bogpr”, Areta Ildiko Totoliciu îi transmite lui Călin Georgescu informații despre acesta. Conform documentelor, Totoliciu i-a transmis candidatului la alegerile prezidențiale că un bărbat se ocupă de organizarea activităților în cadrul cărora mai mulți creatori de conținut au fost contactați pentru promovarea sa.
„Buna seara, Dle președinte Pe Tik tok au fost contactați infuenceri dintre cei mai buni. Vă vor face promovare gratuit. Un domn ieri din Brasov a pus la punct acest lucru cu echipa dumnealui”, scrie Totoliciu.
„Pe TT bogpr a extras partea audio din toate discursurile si prezentarile dvs din on line si zilnic aduce influenseri si transmit discursurile dvs, dand posibilitatea tuturor sa va asculte”.
Anchetatorii au găsit și o conversație din 20 noiembrie 2024 între Areta Ildiko Totoliciu și Radu Pally-Brojban, coordonatorul campaniei electorale.
Areta Ildiko Totoliciu: „Buna. Am vorbit cu dl CG sa iti transmit ceva, sa iei legatura cu 2 persoane”, după care îi indică datele de contact ale lui „bogpr” și ale unei alte persoane.
Radu Pally-Brojban: „Neata. Da, lamurit”.
În timp ce purta discuții cu persoane din campania lui Călin Georgescu, Bogdan Peșchir vorbea și cu alți utilizatori despre implicarea sa în promovarea acestuia.
SHIK: „L-ai platit pe makaveli?”
Bogdan Peșchir: „adica?”
SHIK: „Pai vorbea de acel candidat / De calin georgescu in ultimul clip / Am zis ca sponsorizezi toate partile sa castigi oricine ar iesi”
Bogdan Peșchir: „eu nu vreau sa castig / vreau sa castige tara plm / le-am dat sah mat / la tiktok”
SHIK: „Am vazut”
Bogdan Peșchir: „n-ai vazut nimic inca :)) / punem presedinte nou :)) / de caterinca”
În documentele anchetei sunt menționați mai mulți creatori de conținut care au primit cadouri virtuale de la „bogpr” și care s-au implicat în promovarea candidatului. Printre aceștia se numără Makaveli, Pian, Alin, Feraru și Bamba.
Într-o altă serie de discuții purtate pe WhatsApp cu o persoană identificată drept „GABRIEL AD”, Peșchir povestește cât de mult timp îi dedica activităților legate de campanie.
„as fi venit dar sunt in calluri si strategii :)) mi-a trb sa ma bag in politica :))”, îi transmite acesta interlocutorului.
În alte mesaje, el susține că dormea doar câteva ore pe noapte și că era implicat constant în apeluri și acțiuni de promovare.
„si non stop apeluri si campanie :))”, spune Peșchir.
Omul de afaceri descrie și eforturile pe care le făcea pentru a spori vizibilitatea candidatului în secțiunea de comentarii de pe platformă.
„haha nush eu am stat azi o gramada sa dau like si comments la ce gaseam cu cg”, afirmă el.
Un alt fragment relevant din dosar provine dintr-o conversație purtată la 18 noiembrie 2024 cu o utilizatoare identificată drept „ADELINA”.
Aceasta își exprimă îndoielile cu privire la eficiența promovării electorale prin transmisiuni LIVE pe TikTok și îi atrage atenția lui Peșchir că tinerii urmăresc mai degrabă conținutul politic de pe YouTube.
„Tinerii rad cand vad asa ceva pe tiktok, Bogdan. Ai cautat pe yt vreodata youtuberi care vorbesc despre politica? Acolo stau tinerii si asculta, pe youtube”, îi transmite aceasta.
În răspunsul său, Peșchir susține că strategia pe care o aplică se bazează pe experiența sa profesională și că a analizat inclusiv modul în care s-a desfășurat campania electorală din Statele Unite.
„eu apreciez parerea ta si ca probabil vrei să ajuți, dar sunt mult mai multe lucruri aici de care țin cont, si crede-mă că știu bine ce fac. Am experiență in marketing și in strategie de business de mulți mulți ani”, afirmă el.
„Mai mult decât atât, am urmărit de aproape cum s-a derulat campania in SUA. Nu fac nimic la întâmplare. Scopul meu nu e să conving pe toata lumea.”
Potrivit anchetatorilor, aceste declarații susțin ipoteza că promovarea lui Călin Georgescu pe TikTok nu s-a bazat exclusiv pe donații spontane, ci a implicat o activitate coordonată.
O altă conversație, purtată cu un contact identificat drept „SEBI”, dezvăluie că Peșchir urmărea modul în care funcționează algoritmul TikTok.
Interlocutorul său îi spune că popularitatea lui Georgescu ar putea fi limitată la propria comunitate online.
SEBI: „E bula ta de internet bros, știi și tu cum funcționează algoritmii de tik tok”
Bogdan Peșchir: „bro / am testat pe mai multe conturi / nu sunt noob / cu ipuri diferite / etc (…)”
În același schimb de mesaje, Peșchir mărturisește că participă personal la promovarea candidatului.
„Si eu fac campanie acu pt el :))”, spune acesta.
Totodată, acesta susține că activitatea a fost voluntară și că bugetul electoral declarat de Georgescu era zero.
Una dintre neconcordanțele semnalate în dosar reiese dintr-o discuție cu utilizatorul „SEBI”. Acesta îl întreabă pe Peșchir despre modul în care era finanțată promovarea electorală.
În timp ce Călin Georgescu declarase un buget electoral de zero lei, Peșchir oferea cadouri virtuale unor utilizatori care îl susțineau pe candidat.
SEBI: „Pai si cum zice ca bugetul e zero daca doar tu ai bagat bani in promovare pe tik tok? / Ala nu e zero, inclusiv dobatiile trebuiesc declarate”
Bogdan Peșchir: „eu nu am donat lui / donatiile daca se fac lui da”
SEBI: „Da, nu lui, ai platit pe altii sa il promoveze”
Bogdan Peșchir: „dar eu nu am donat campaniei lui / nu am platit pe nimeni.”
În acest fel, Peșchir susținea că sumele oferite creatorilor de conținut nu constituiau o finanțare directă a campaniei electorale a lui Georgescu. Procurorii au considerat însă că aceste operațiuni trebuie evaluate în funcție de scopul lor, de persoanele care au beneficiat de bani și de activitățile electorale desfășurate de acestea.
Într-una dintre conversațiile purtate cu Areta Ildiko Totoliciu apare și un mesaj prin care aceasta îi mulțumește lui Peșchir pentru implicarea în promovarea candidatului.
„Esti o forță, fără aportul tau nu reușeam.Ai cotit destinul unei nații. Multumesc în numele comunității noastre de susținere. Avem 2 comunitați whatsapp. Azi vreau sa o fac pe a treia”, îi transmite aceasta.
„Mulțumesc mult, a fost mâna lui Dumnezeu aici, Lui trebuie să îi mulțumim”, răspunde Bogdan Peșchir.
Bogdan Peșchir este un om de afaceri din Brașov, activ în IT și cunoscut pe TikTok sub numele „bogpr”. Înaintea alegerilor prezidențiale din 2024, acesta ajunsese la nivelul maxim de donator pe platformă, 50, iar numele său a apărut în documentele desecretizate după ședința CSAT.
Pe data de 9 octombrie 2026, Parchetul General a anunțat trimiterea sa în judecată, în stare de libertate, pentru coruperea alegătorilor în formă continuată, cu 874 de acte materiale. Procurorii susțin că, între 13 octombrie și 27 noiembrie 2024, acesta ar fi oferit cadouri virtuale și criptomonede în valoare totală de 290.225,90 de dolari pentru a-i determina pe alegători să voteze cu Călin Georgescu.
Peșchir a susținut că făcea donații pe TikTok de aproximativ doi ani, inclusiv creatorilor de conținut și pentru cazuri sociale, fără a condiționa acordarea acestora de opțiunea electorală a beneficiarilor. Dosarul a fost trimis la Judecătoria Brașov, care va judeca cauza în primă instanță.