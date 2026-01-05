Arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfinţitul Teodosie, a oficiat luni slujba de Sfinţire Mare a Apei, identică cu cea din ziua de Bobotează.

Arhiepiscopul Tomisului a sfinţit apa aflată în butoaie amplasate în faţa Catedralei arhiepiscopale ”Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Constanța.

ÎPS Teodosie a sfințit apa din ciubărele uriașe aflate în fața Catedralei ”Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Constanţa

Apa sfinţită va fi îmbuteliată în 300.000 de PET-uri, care vor fi oferite credincioşilor de Bobotează, mai precizează Arhiepiscopia Tomisului.

Luni, de la ora 4.50, Înalt Prea Sfinţitul Teodosie a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopală ”Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Constanţa, în cadrul căreia a oficiat slujba de Sfinţire Mare a Apei, slujbă identică cu cea oficiată în ziua de Bobotează.

Astfel, ÎPS Teodosie a sfinţit apa care se afla în ciubăre uriașe, amplasate chiar în faţa Catedralei arhiepiscopale.

Apoi, Aghiasma Mare a fost îmbuteliată în 300.000 de PET-uri care vor fi oferite credincioşilor constănţeni de Bobotează;

De asemenea, tot luni, de la ora 13.15, ÎPS Teodosie a mers la biserica ”Adormirea Maicii Domnului”, situată în parcul de la Dunăre, din localitatea Hârşova. De aici, s-a plecat în procesiune către malul Dunării, zona Port, unde se va oficia Slujba de Sfinţire Mare a Apei. Ierarhul a aruncat 3 cruci în apa Dunării, ce au fost recuperate de către tineri temerari.

Marți, Arhiepiscopul Tomisului va arunca 3 cruci în apele mării

Totodată, marţi, de la ora 7.30, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopală ”Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Constanţa. Apoi, de la ora 11.00, va urma tradiţionala procesiune de Bobotează, de la catedrală până în Portul Turistic Tomis. Aici, ÎPS Teodosie, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, va oficia slujba de Sfinţire Mare a Apei. La sfârşitul acesteia, Arhiepiscopul Tomisului va arunca 3 cruci în apele mării, care simbolizează Arătarea Sfintei Treimi la apa Iordanului;

Tot marţi, de la ora 15, ÎPS Teodosie va oficia slujba de Sfinţire Mare a Apei pe scena plutitoare din oraşul Ovidiu, urmând ca de la ora 17 să se afle la biserica ”Sfântul Ioan Botezătorul” din localitatea Techirghiol, unde va oficia slujba Vecerniei.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI