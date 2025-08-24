Incendiu de vegetație într-o localitate din Ilfov. O casă a luat FOC

Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu produs la vegetatie uscată pe câmp, cu extindere în zona de pădure și la o locuință, în localitatea Țegheș din Ilfov.

Suprafața afectată este de aproximativ șapte hectare.

„Au fost luate măsuri pentru limitarea extinderii incendiului spre pădure, prin amplasarea autospecialelor de stingere și prin delimitarea unor fâșii de protecție prin intermediul unui tractor cu plug.

Au fost afectate de incendiu o locuință P+1+M și două autoturisme.

Acționează opt autospeciale de stingere, patru cisterne din cadrul ISUBIF și două autospeciale de stingere din cadrul ISU GIURGIU.

Se acționează in continuare pentru localizarea incendiului. Alimentarea cu apă se realizează la mare distanță, nu sunt surse de apă în apropiere. Nu sunt victime. Din locuința afectata de incendiu au fost scoase mai multe animale”, precizeaz ISUBIF.

Știre în curs de actualizare …

