INCENDIU de vegetație uscată la granița județelor Ilfov și Giurgiu. Pompierii intervin de urgență

Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit în proximitatea localității Berceni, spre Frumușani, la limita dintre județele Ilfov și Giurgiu și se manifestă cu flacără deschisă și degajări masive de fum.

Suprafața afectată este estimată la aproximativ 40 de hectare, iar rafalele puternice de vânt favorizează extinderea focului, dar și schimbarea direcției de propagare, lucru ce complică intervenția pompierilor.

Pentru gestionarea situației, au fost mobilizate 17 autospeciale de stingere cu apă și spumă, inclusiv două autospeciale din cadrul ISU Giurgiu și una din cadrul ISU Călărași.

