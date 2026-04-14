Incendiu în București: flăcările au cuprins fațada unei clădiri din centrul Capitalei

Un incendiu a izbucnit marți pe fațada unei clădiri situate pe strada Tache D. Ionescu, în București. Flăcările s-au manifestat inițial la vegetație uscată, extinzându-se ulterior și afectând o parte din imobil.

Aproximativ 100 de metri pătrați afectați

Potrivit informațiilor transmise de ISU București-Ilfov, incendiul a afectat fațada și acoperișul clădirii pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. La sosirea primelor echipaje de intervenție, focul se manifesta cu flacără deschisă la vegetația din zonă.

Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, echipaje din cadrul Detașamentului Special de Salvatori, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD.

Incendiul a fost localizat, fără victime

Până în acest moment, nu au fost raportate victime. Reprezentanții ISU au anunțat că incendiul a fost localizat, iar intervenția pompierilor continuă pentru lichidarea completă a focului.

”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs pe fațada unei clădiri, de pe strada Tache D. Ionescu, din Capitală.

La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără la vegetație uscată. Au fost afectate o fațadă și acoperișul pe aproximativ 100 mp.

Până în momentul de față fără victime.

Intervenim cu 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori, o autospecială de descarcerare si un echipaj SMURD.

În momentul de față incendiul este localizat”, se arată în comunicatul emis de ISU București.

