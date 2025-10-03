Incendiu la Mănăstirea Cozia Veche. Trafic BLOCAT pe Valea Oltului

Un incendiu puternic a izbucnit vineri dimineață la chiliile Mănăstirii Cozia Veche, din județul Vâlcea. Flăcările au cuprins acoperișul clădirii, iar pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru a stinge focul. Traficul a fost blocat pe Valea Oltului.

„Incendiul se manifestă cu flacără la nivelul acoperişului. Nu sunt anunţate victime”, au transmis reprezentanții ISU Vâlcea.

La fața locului au ajuns echipajele de intervenție din Vâlcea și Brezoi, inclusiv o autospecială de lucru la înălțime. De asemenea, inervin și pompierii voluntari din Călimănești.

Pentru a permite accesul autospecialelor, traficul rutier pe DN 7 – unul dintre cele mai circulate drumuri din țară, care traversează Valea Oltului, a fost blocat pe tronsonul kilometric 197-198, în localitatea Călimănești.

Polițiștii de la Centrul Infotrafic au anunțat că circulația a fost deviată pe DN 7CC, varianta ocolitoare a Călimăneștiului. Reluarea traficului normal este estimată după ora 10:30.

Surse foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ: