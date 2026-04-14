Începe, în Olanda, procesul legat de furtul Coifului de la Coțofenești și a brățărilor dacice de aur
Vești proaspete din Olanda care privesc și România: marți, 14 aprilie, a început procesul celor trei bărbați acuzați că au furat Coiful de la Coțofenești și trei brățări dacice de aur. În 2025, ei au dat o spargere la un muzeu, de unde au plecat cu această comoară inestimabilă pentru istoria noastră.

În urmă cu mai bine de un an, ianuarie 2025, hoții au provocat o explozie pentru a pătrunde în Muzeul „Drents”, din Assen, nord-estul Olandei.

Obiectele, împrumutate muzeului din Olanda

Ei au spart vitrinele pentru a sustrage Coiful de la Coțofenești (datat sec. al IV-lea î.Hr.) și trei brățări dacice de aur. Toate aceste obiecte au o valoare inestimabilă.

Jajul a stârnit indignare în România, care împrumutase obiectele muzeului olandez. Evenimentul a dat naștere unei ample operațiuni de căutare a poliției batave pentru recuperarea comorii dispărute.

Deși cei trei hoți au fost arestați după câteva zile, locul unde se afla prada a rămas mult timp necunoscut. În cele din urmă, la începutul lunii aprilie 2026, autoritățile olandeze au anunțat că au găsit coiful și două dintre cele trei brățări. Imediat, obiectele au fost prezentate în cadrul unei conferințe de presă, la muzeu. Cu excepția unei ușoare urme de lovitură pe suprafața coifului, obiectele, predate autorităților române, erau în stare excelentă.

Locul în care se află a treia brățară de aur rămâne necunoscut.

Acordul încheiat de autorități cu hoții

Aceste obiecte antice au fost recuperate după ce autoritățile au încheiat un acord cu doi dintre suspecți. Cel de-al treilea a negat orice implicare în această spargere. Cei trei bărbați, identificați drept Jan B. (21 de ani), Douglas Chesley W. (37 de ani) și Bernhard Z. (35 de ani), sunt urmăriți penal pentru furt și distrugerea bunurilor muzeului.

Aceste comori arheologice erau împrumutate de la Muzeul Național de Istorie a României, al cărui director a fost concediat la scurt timp după furt.

Guvernul Olandei a pus deoparte 5,7 milioane de euro pentru cazul în care ar trebui să plătească despăgubiri României, scrie AFP.

Mai multe galerii și muzee olandeze au fost ținta hoților, în special în noiembrie anul trecut, când au fost furate opere de Andy Warhol, sau în 2020, când a fost furat un tablou pictat de Vincent Van Gogh.

Aceste spargeri au stârnit apeluri pentru întărirea măsurilor de securitate în vederea unei mai bune protecții a operelor de artă de mare valoare.

