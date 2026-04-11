Unul dintre cei trei inculpați, în cazul jafului de la muzeul Drents, din Assen, a refuzat să încheie un acord de recunoaștere a vinovăției cu autoritățile. Avocații au dezvăluit și motivul pentru care bărbatul nu a dorit să cadă la o înțelegere cu Parchetul. În acest context, procesul ar urma să fie judecat, integral, în această săptămână, transmite publicația RTL News.

Suspectul, pe nume Bernhard Z., a refuzat încheierea unui acord cu autoritățile olandeze, potrivit avocaților săi, Micha Jonge Vos și Simcha Plas. Inculpatul susține că nu a fost prezent la fața locului, în noaptea de 25 ianuarie 2025, atunci când a fost furat tezaurul românesc.

Noul context complică evoluția procesului

Faptul că unul dintre infractori neagă implicarea sa în jaful de la Assen, ar putea influența desfășurarea procesului.

Teoretic, dacă toți trei ar fi căzut la o înțelegere cu autoritățile, procesul s-ar fi încheiat.

Această nouă situație complică și prelungește demersul. Instanța va trebui să analizeze separat apărarea lui Bernhard Z. Magistrații au alocat trei zile pentru audieri.

Doi suspecți au încheiat acorduri de vinovăție cu Parchetul

Ceilalți doi suspecți principali, Douglas W., 37 de ani, și Jan B., 21 de ani, au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției, potrivit sursei citate.

Parchetul nu a dorit să comenteze în detaliu aceste acorduri și a menționat că toate informațiile vor fi prezentate în instanță.

Coiful de la Coțofenești și două brățări dacice au fost recuperate

Coiful de la Coțofenești și două dintre cele trei brățări dacice au fost recuperate, au anunțat autoritățile olandeze, la data de 2 aprilie, în cadrul unei conferințe de presă. Artefactele au fost găsite, în urma unui acord cu doi dintre cei trei suspecți principali, au confirmat procurorii români, prezenți la eveniment.

Momentan, nu se știe data la care tezaurul ar urma să fie readus în România.

Trei suspecţi au fost arestaţi după jaful de la Muzeul Drents

În noaptea de 24 ianuarie spre 25 ianuarie 2025, infractorii au reuşit să deschidă o uşă a Muzeului Drents cu explozibil. În câteva minute, ei au reuşit să fure cele mai importante comori. Valoarea totală a acestora a fost stabilită la 5,8 milioane de euro.

La puţin mai puţin de o săptămână de la jaf, trei suspecţi au fost arestaţi în Heerhugowaard, iar ulterior un al patrulea. Trei dintre aceştia sunt încă în arest.

