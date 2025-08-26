Incident grav în curtea IPJ Dolj. 6 autospeciale, avariate de un șofer în stare de ebrietate

Un incident grav a avut loc chiar în curtea Inspectului de Poliție Județean Dolj. Șase autospeciale au fost avariate de un șofer beat, iar polițiștii au deschis un dosar penal.

Potrivit reprezentanților IPJ Dolj, în data de 26 august, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Craiova au întocmit un dosar penal în cadrul căruia este cercetat un bărbat de 38 de ani din Calafat.

„În fapt, în noaptea de 25 spre 26 august, în jurul orelor 01.25, bărbatul, în timp ce conducea un autoturism pe strada Amaradia, din Craiova, ar fi pătruns pe aleea de acces către sediul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, ar fi lovit bariera și ulterior autospeciale de poliție parcate în curtea inspectoratului, rezultând astfel avarierea a șase autovehicule.

După producerea evenimentului, conducătorul auto a coborât de la volanul autoturismului, încercând să părăsească zona, însă a fost imobilizat de personalul de serviciu”, au precizat reprezentanții IPJ Dolj.

Bărbatul a refuzat testarea cu aparatul alcooltest

Bărbatul a refuzat testarea cu aparatul alcooltest, fiind condus la spital, acolo unde i-au fost recoltate mostre biologice pentru stabilirea consumului de alcool și substanţe interzise.

Rezultatul analizelor de laborator a indicat o concentraţie de 1,63 g/l alcool pur în sânge.

În astfel de condiții, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, pentru administrarea probatoriului și luarea măsurilor care se impun.

